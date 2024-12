Evropská komise v lednu zahájí rozhovory o budoucnosti automobilového průmyslu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | zhuzhu / zhuzhu / Depositphotos

Evropská komise (EK) v lednu oficiálně zahájí strategické rozhovory o budoucnosti automobilového průmyslu v Evropě, které koncem listopadu avizovala předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Komise o tom informovala ve své tiskové zprávě . Německý kancléř Olaf Scholz komisi podle listu Politico vyzval, aby byla mírnější při pokutování automobilek za neplnění emisních cílů v příštím roce.Do plánovaných rozhovorů by se měli zapojit mimo jiné představitelé evropských automobilových společností a odborů. Cílem rozhovorů je podle EK urychleně navrhnout a realizovat potřebná opatření pro evropský automobilový průmysl. Ten se v poslední době potýká se slabou poptávkou, rostoucí konkurencí z Číny a nečekaně pomalým přechodem zákazníků k elektromobilům.

"Automobilový průmysl je pýchou Evropy a je klíčový pro její prosperitu. Je motorem inovací, zajišťuje miliony pracovních míst a je největším soukromým investorem do výzkumu a vývoje," uvedla von der Leyenová. "Musíme zajistit, aby budoucnost automobilů zůstala pevně zakořeněna v Evropě. Proto jsem vyzvala ke strategickému dialogu o evropském automobilovém průmyslu. Tento dialog zahájíme už v lednu," dodala.

Rozhovory se zaměří mimo jiné na podporu inovací, digitalizace a dekarbonizace. Zabývat se mají rovněž pracovními a sociálními aspekty či zjednodušováním a modernizací regulačních podmínek. Řešit se bude také podpora poptávky po automobilech a posilování finančních zdrojů a odolnosti evropského automobilového průmyslu.

"Za obtížné situace, ve které se automobilový průmysl nachází v řadě částí světa, ale především v Evropě, nedává smysl zatěžovat ho nyní dodatečnými pokutami," řekl dnes Scholz. "Komise by měla zajistit, aby pokuty, pokud by byly nezbytné, neovlivnily finanční likviditu podniků, které nyní musejí investovat do elektromobility a do moderních produktů a vozidel," dodal.

Eurokomisař pro klima a čisté hospodářství Wopke Hoekstra minulý týden navzdory sílícím politickým tlakům uvedl, že EK neuvažuje o změně pravidel u snižování automobilových emisí. Frakce Evropské lidové strany (EPP), která je největší v Evropském parlamentu, minulý týden navrhla zmírnění pokut, jež se mají od příštího roku vůči automobilkám uplatňovat v případě neplnění emisních cílů.

Scholz dnes také opět vyzval k celoevropské podpoře výroby a prodeje elektromobilů. "Bylo by nejlepší, kdyby existoval společný koncept pro všechny evropské země," uvedl. O potřebě celoevropské podpory prodeje elektromobilů hovořil už minulý týden, když navštívil německou továrnu americké automobilky Ford, upozorňuje Politico.

