Evropská komise zvažuje pětiletý odklad zákazu spalovacích motorů pro hybridní vozy

Palubní deska hybridního automobilu Fisker.
Evropská komise zvažuje, že o pět let odloží účinnost zákazu spalovacích motorů u hybridních vozů. Důvodem je silný tlak od některých zemí, které patří k největším výrobcům aut v regionu. Evropská komise by měla změny pravidel, která mají automobilový průmysl odklonit od fosilních paliv, zveřejnit příští týden, napsala
agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.
Několik vlád a automobilek tvrdí, že plánovaný odklon od současné technologie do roku 2035 je příliš rychlý a hrozí, že jedno z hlavních průmyslových odvětví kontinentu bude zničeno. EK by podle nové strategie mohla až do roku 2040 povolit používání spalovacích motorů v plug-in hybridech a vozech s prodlužovačem dojezdu, což jsou auta na elektřinu, která mají malý spalovací motor, který se dá použít pro dobíjení baterie, když je téměř vybitá. Nicméně tato možnost má být podmíněna tím, že případné dodatečné emise bude kompenzovat používání pokročilých biopaliv a tvz. e-paliv vyráběných ze zachyceného oxidu uhličitého a obnovitelné elektřiny, a také používání zelené oceli při výrobě těchto aut.
EK by měla revizi stávajících pravidel představit 16. prosince. Nicméně diskuse stále pokračují a podrobnosti se ještě mohou změnit, upozornily zdroje. EK má zásadu, že návrhy předpisů nekomentuje.
Návrh změn přichází poté, co růst prodeje nových bateriových elektromobilů zpomalil, protože země jako Německo, nevětší trh regionu, zrušily pobídky k nákupu. I když se růst po znovuzavedení pobídek obnovil, trajektorie prodeje zůstává hluboko pod úrovní potřebnou ke splnění plánu EU. V jednotlivých zemích je navíc vývoj poptávky nerovnoměrný. Spotřebitele odrazují relativně vysoké ceny elektromobilů a často nedostatečné možnosti dobíjení.
Podíl hybridů a elektromobilů s prodlužovačem dojezdu na celkovém prodeji po roce 2035 zatím nebyl stanoven. Podle zdrojů se totiž stále dolaďují detaily týkající se e-paliv a pokročilých biopaliv.
