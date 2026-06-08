Evropské aerolinky varovaly Brusel před rozšířením povolenek na lety mimo EU
Proti tomuto rozšíření se v dopise adresovaném předsedkyni EK Ursule von der Leyenové podle Reuters vyslovili například šéfové leteckých společnosti Air France-KLM, Lufthansa a Ryanair a také firmy IAG, která je majitelem aerolinek British Airways.
Rozšíření systému by podle dopisu znamenalo další zátěž pro evropské cestující i podniky v podobě zvýšených nákladů na letenky a nákladní leteckou dopravu. Dopis rovněž tvrdí, že tento krok by podkopal globální úsilí o dekarbonizaci letecké dopravy, píše Reuters.
ETS je hlavním nástrojem Evropské unie pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.
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