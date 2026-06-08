https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/evropske-aerolinky-varovaly-brusel-pred-rozsirenim-povolenek-na-lety-mimo-eu
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Evropské aerolinky varovaly Brusel před rozšířením povolenek na lety mimo EU

8.6.2026 16:02 (ČTK)
Diskuse: 1
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Zdroj | Depositphotos
Přední evropské letecké společnosti vyzvaly Evropskou komisi (EK), aby nezahrnovala lety mimo Evropskou unii do systému obchodování s emisními povolenkami (ETS). Varovaly, že takový krok by vedl k růstu cen letenek. Informovala o tom agentura Reuters. Odvolává se přitom na dopis, k němuž získala přístup.
 
V současnosti se systém povolenek vztahuje pouze na lety v rámci Evropské unie. Evropská komise nicméně zvažuje, že součástí revize systému plánované na červenec bude rozšíření emisních povolenek i na lety směřující mimo EU.

Proti tomuto rozšíření se v dopise adresovaném předsedkyni EK Ursule von der Leyenové podle Reuters vyslovili například šéfové leteckých společnosti Air France-KLM, Lufthansa a Ryanair a také firmy IAG, která je majitelem aerolinek British Airways.

Rozšíření systému by podle dopisu znamenalo další zátěž pro evropské cestující i podniky v podobě zvýšených nákladů na letenky a nákladní leteckou dopravu. Dopis rovněž tvrdí, že tento krok by podkopal globální úsilí o dekarbonizaci letecké dopravy, píše Reuters.

ETS je hlavním nástrojem Evropské unie pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.

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RV

Richard Vacek

8.6.2026 17:31
Odpustky by snad měli platit jen věřící. Pohani by z takového systému měli být vyjmuti.
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