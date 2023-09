Evropskou skupinu expertů na záchranu dravých ptáků nově vede liberecký zoolog

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Richard Bartz / Wikimedia Commons Liberecká zoo má v chovu dravých ptáků dlouholetou tradici. Na svém kontě má celou řadu významných úspěšných odchovů a prvenství, jako je například evropský prvoodchov orla jestřábího, orla nejmenšího nebo v minulosti orla stepního či mořského. Jako jedné z mála institucí se jí daří rozmnožovat například i obtížně chovatelná čimanga horská či orlosupy bradaté.

Liberecký zoolog Jan Hanel se stal novým vedoucím evropské expertní skupiny na záchranu ohrožených dravých ptáků, takzvané Raptor TAG. Skupinu tvoří sedm expertů. Liberecká zoo díky Hanelovi bude moci zasahovat do dění celoevropských chovů dravců a podílet se na řízení záchranných projektů, informovala mluvčí zahrady Barbara Tesařová.

Experti ze skupiny Raptor TAG na svých zasedáních projednávají změny v chovech v jednotlivých zoo či v celých chovných programech, řeší obtíže jednotlivých institucí, probírají plánované přesuny zvířat i úspěšnost ochranářských projektů a výzkumů. "Byl bych velice rád, kdyby se nám podařilo namotivovat a zapojit více moderních zoo k chovu dravců, zkvalitnit a zprofesionalizovat odchovy mláďat a především udržet funkčnost stávajících koordinovaných evropských chovných programů. Zároveň se také pokusíme přesvědčit jednotlivé instituce k většímu zapojení a podpoře přímé ochrany dravých ptáků ve volné přírodě," uvedl Hanel.

Ředitel liberecké zahrady David Nejedlo sdělil, že účast v takových skupinách přináší zoo prestiž a uznání i za hranicemi republiky. "A samozřejmě je to pro nás také velký závazek udržet tradici chovu dravců stále na takové úrovni. Proto i my plánujeme naši kolekci dravých ptáků nadále rozšiřovat a zároveň s tím pracovat i na zlepšení chovatelských podmínek a technického stavu stávajících expozic," uvedl Nejedlo.

Zoo podle něj plánuje na nové Stezce rododendrony, jež vede od pavilonu ZooExpo, vybudovat tři nové voliéry pro africké supy. "A v nové části zoo s názvem Údolí ohrožené divočiny chystáme postavit nové chovatelské zázemí a také obnovit letové ukázky dravců pro veřejnost," doplnil Nejedlo.

Liberecká zoo má v chovu dravých ptáků dlouholetou tradici. "Pyšní se jednou z největších kolekcí dravců v Evropě a na svém kontě má i celou řadu významných úspěšných odchovů a prvenství, jako je například evropský prvoodchov orla jestřábího, orla nejmenšího nebo v minulosti orla stepního či mořského. Jako jedné z mála institucí se jí daří rozmnožovat například i obtížně chovatelná čimanga horská či orlosupy bradaté. Téměř 20 let je také zapojena do projektu návratu dravců do volné přírody," uvedla Tesařová.

Hanel není jediný z liberecké zoo. kdo se podílí na rozhodování a plánování v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Ředitel Nejedlo je dlouholetým členem výkonné rady EAZA a také byl zvolen členem takzvané screeningové komise, která provádí napříč evropskými zoo pravidelné hloubkové kontroly a rozhoduje o členství zahrad v této asociaci. Hlavní zoolog Luboš Melichar zase působí jako koordinátor chovného programu takinů čínských a řídí celoevropský chov těchto asijských sudokopytníků. Zooložka Dorota Gremlicová zastupuje lídra TAGu pro chov malých savců. Liberečtí pracovníci zasedají celkem ve 28 evropských expertních komisích.

