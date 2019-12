Evropský parlament požaduje omezení pesticidů v zájmu ochrany včel

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | rostichep / pixabay.com Evropští zemědělci by měli výrazně snížit používání pesticidů v zájmu ochrany včel a dalšího opylujícího hmyzu. / Ilustrační foto

Evropští zemědělci by měli výrazně snížit používání pesticidů v zájmu ochrany včel a dalšího opylujícího hmyzu. Shodli se na tom včera poslanci Evropského parlamentu (EP) v usnesení, které vyzývá i k další podpoře výzkumu a podrobnějšímu monitorování situace.

Rezoluce EP je reakcí na loňskou iniciativu Evropské komise (EK), která upozornila na úbytek včel, motýlů a dalších opylovačů ve volné přírodě. Podle poslanců ale komise dostatečně neřeší příčiny znepokojivého vývoje. Patří mezi ně změny ve využívání půdy, ztráta přírodních stanovišť, znečištění přírody, klimatické změny či intenzivní zemědělství spojené s využíváním přípravků chránících plodiny před škůdci.

"Klíčová opatření jsou jasná, používat méně chemie na polích tam, kde to jde, a vrátit se ke starším nechemickým způsobům obdělávání půdy," uvedla komunistická europoslankyně Kateřina Konečná, která byla zpravodajkou schváleného návrhu. Problém je podle ní i na straně členských zemí, které místo aby omezovaly používání chemikálií, tak se na parlamentní výbor pro životní prostředí obracejí s "řadou nových nesmyslných žádostí o další a další povolení či znovupovolení pesticidů".

Země EU například v říjnu podpořily zákaz používání látky thiakloprid, která je škodlivá pro včely. Naproti tomu ale skupina států včetně Česka požaduje prodloužení možnosti používat skupinu dalších pesticidů déle než do příštího roku, jak EU plánovala. Důvodem má být boj proti kůrovci.

Podle údajů EP závisí více než 80 procent druhů evropských plodin a tři čtvrtiny evropské produkce potravin na opylování hmyzem. Roční hodnota zemědělské produkce závislé na opylování činí podle odhadů EP až 15 miliard eur (přes 380 miliard Kč).

Poslanci v zájmu ochrany včel včera také vyzvali komisi, aby navrhla kroky k omezení intenzivního zemědělství používajícího škodlivé chemikálie. Členské státy i komise by podle EP také měly podporovat rozšiřování pastvin a dalších ploch, na kterých se může hmyz rozmnožovat a přezimovat. Místa vhodná pro opylovače by měla vznikat i v městských oblastech. Brusel i unijní země by také měly zvýšit finance na výzkum včel a jejich chorob či zpřísnit kontroly dovozu medu, aby do EU nemířil ten padělaný, shodli se europoslanci.

