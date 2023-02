Evropský parlament řešil nedostatek hnojiv, chtěl by společný nákup na úrovni EU

Zan K. 16.2.2023 16:56

Už to pomalu začíná. Ona plynová a energetická krize se totiž neprojevuje jen v dopravě a topení. APP. tam je také poznat okamžitě. Ale v těch následujících a závislých výrobách to trvá déle. A u těch hnojiv - pokud se vše nevyřeší v agrotermínu, tak každej chápe co nastane. Ne 2x ale mnohem více krát cena a co horšího i možný nedostatek...

