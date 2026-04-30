Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému emisních povolenek ETS 2
Pro stanovisko hlasovalo 433 poslanců, 120 bylo proti a 91 se hlasování zdrželo. Stanovisko podpořili všichni přítomní čeští europoslanci.
Úpravy týkající se ETS 2 navržené EP mají posílit ochranu domácností před výraznými cenovými výkyvy emisních povolenek. Zpravodajkou návrhu je česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). Návrh zahrnuje možnost uvolnit povolenky z rezervy tržní stability už o měsíc dříve, než navrhuje EK, pokud ceny náhle výrazně vzrostou. Poslanci dále požadují, aby nepřidělené povolenky zůstaly v rezervě i po roce 2031, a navrhují prodloužit cenový strop 45 eur (přes 1000 Kč) za tunu CO2 i po roce 2029, a to v cenách za letošní rok.
Europoslanci zároveň zdůrazňují potřebu doplňkových opatření k dekarbonizaci, která by pomohla domácnostem snížit závislost na fosilních palivech. Navrhují také, aby se zvážila možnost dočasně vyjmout obytné budovy ze systému ETS 2, pokud státy zavedou jiná opatření k plnění klimatických cílů, aby se zmírnily sociální dopady na občany.
Nerudová po hlasování v rozhovoru s českými novináři uvedla, že výsledek ukazuje, že "parlament na jedné straně chce pokračovat v dekarbonizaci, ale na druhé straně si uvědomuje, že je potřeba mít více pojistek k tomu, abychom ochránili domácnosti". "V mém textu prošlo snížení tržního stropu na cenu emisní povolenky na 45 eur v cenách z roku 2026, což je zhruba snížení o třetinu, a dále zavázání Komise k tomu, aby umožnila po omezenou dobu vyjmout budovy určené k bydlení a možnost přímých kompenzací ze sociálně klimatického fondu postiženým domácnostem," uvedla Nerudová s tím, že nyní je na české vládě, aby přesvědčila ostatní členské státy o této pozici.
Podle europoslance za ODS Ondřeje Krutílka "Nerudová sice prosadila dílčí zlepšení v podobě rychlejší reakce komise na vývoj cen emisních povolenek, ale jinak návrh zbytečně zpřísňuje pravidla a oslabuje samotnou funkci rezervy". "Návrat expirace nevyužitých povolenek i nová povinnost uvažovat o jejich rušení jdou nad rámec návrhu komise a omezují schopnost systému tlumit cenové šoky pro domácnosti a firmy. Navíc to, co je prezentováno jako hlavní úspěch, tedy cenový strop či výjimka pro bydlení, zůstává pouze v nezávazné rovině bez jakékoli jistoty, že se skutečně promítne do praxe," uvedl Krutílek s tím, že výslednou pozici přesto podpořil.
Europoslanec Ondřej Knotek (ANO) uvedl, že europoslanci hnutí ANO zprávu Nerudové podpořili, protože ji pokládají za drobné zlepšení stávající legislativy."Projeví se to především v tom, že jakmile začnou platit emisní povolenky pro domácnosti a pro automobily, tak systém rezervních emisních povolenek půjde použít častěji," uvedl s tím, že "nejde o dlouhodobý revoluční nástroj".
Na pořadu jsou nyní jednání s Radou EU, která zastupuje členské státy. Takzvané trialogy by mohly skončit ještě do léta.
Česko, tehdy ještě za bývalé vlády premiéra Petra Fialy, patřilo do skupiny 19 zemí, které žádaly na evropské úrovni změny systému a posílení cenových brzd v ETS 2 tak, aby se ochránily domácnosti před vysokými cenami. Nová česká vláda premiéra Andreje Babiše systém zcela odmítá.
