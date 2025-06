Evropský parlament schválil svůj postoj k pravidlům o dobrých životních podmínkách psů a koček

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Europoslanci schválili svou pozici k pravidlům EU o dobrých životních podmínkách psů a koček. S legislativním návrhem, který má za cíl zejména omezit nelegální trh se zvířaty, přišla Evropská komise už v prosinci 2023. Opatření jsou namířena hlavně proti takzvaným množírnám, netýkají se majitelů domácích mazlíčků. O konečné podobě návrhu nyní mohou zástupci europarlamentu začít jednat s Radou EU, tedy členskými státy unie, a Evropskou komisí.Pro hlasovalo 457 europoslanců z přítomných 560, proti jich bylo 17. Celkem 86 členů Evropského parlamentu se zdrželo hlasování.

Z českých zástupců v EP návrh podpořilo 12 europoslanců, mezi nimi Jan Farský (STAN), Luděk Niedermayer a Ondřej Kolář (TOP 09) i Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP), také Klára Dostálová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín a Jana Nagyová (hnutí ANO) z frakce Patrioti pro Evropu a rovněž Nikola Bartůšek (Přísaha) ze stejné frakce. Pro návrh se vyslovila také pirátská europoslankyně Markéta Gregorová z frakce Zelených a Ondřej Krutílek a Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR).

Proti byli Filip Turek (Motoristé) z frakce Patrioti pro Evropu a Ivan David (SPD) z frakce Evropa suverénních národů (ESN). Zbylí europoslanci se hlasování neúčastnili.

Rada EU, která zastupuje členské země bloku, svou pozici dohodla už loni na konci června. Česko se tehdy zdrželo, protože nebylo s návrhem úplně spokojeno.

Česko podle zdrojů ČTK úpravu pravidel podporuje, protože v ní vidí velký potenciál pro potírání šedé ekonomiky nelegálního obchodu se zvířaty. Nové nařízení by se ale podle ČR nemělo vztahovat na všechny chovatele psů a koček, ale pouze na chovatele, kteří tato zvířata chovají za účelem dosažení zisku, nabízejí je k prodeji nebo provozují útulky. Podle Česka je potřeba jasně vymezit hranice mezi zájmovým chovem zvířat a chovem za hospodářskými účely.

"Jedná se o jasný krok proti nelegálnímu chovu a nezodpovědnému dovozu zvířat ze zemí mimo EU," uvedla česká europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), která je předsedkyní výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) a zpravodajkou návrhu.

Návrh právního předpisu stanoví první minimální standardy EU pro chov, držení a manipulaci se psy a kočkami.

Europoslanci požadují, aby všichni psi a kočky držení v EU byli v budoucnu individuálně identifikovatelní pomocí mikročipu. Chtějí také, aby psi a kočky s mikročipem byli registrováni v interoperabilních vnitrostátních databázích. Identifikační čísla mikročipů spolu s informacemi o příslušné vnitrostátní databázi by měla být uložena v jediné indexové databázi spravované Evropskou komisí.

Rovněž psi a kočky dovážení ze třetích zemí za účelem prodeje budou muset být před vstupem do EU označeni mikročipem a zaregistrováni ve vnitrostátní databázi. Majitelé domácích zvířat přijíždějící do EU by byli povinni své mikročipem označené zvíře předem zaregistrovat v online databázi, a to nejméně pět pracovních dnů před příjezdem.

Křížení mezi rodiči a potomky, prarodiči a vnoučaty, jakož i mezi sourozenci a nevlastními sourozenci musí být zakázáno, zdůraznili ve své pozici europoslanci. Europarlament také navrhuje zákaz uvazování psů a koček, s výjimkou doby trvání lékařské péče, a používání ostnatých obojků a stahovacích obojků bez bezpečnostní pojistky.

Občané Evropské unie vlastní přes 72 milionů psů a více než 83 milionů koček. Obchod se psy a kočkami v posledních letech značně vzrostl a jeho roční hodnota činí 1,3 miliardy eur (32,4 miliardy Kč), uvedla již dříve Evropská komise.

Životní podmínky zvířat při profesionálním chovu se ale v jednotlivých členských státech liší a často se objevují informace o špatném zacházení. Rovněž prudce vzrostl nelegální obchod se psy a kočkami, k čemuž přispěl rostoucí internetový trh, který nyní představuje 60 procent veškerého prodeje psů a koček v Evropské unii.

