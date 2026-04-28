Evropský parlament se vyslovil pro jednotnou metodiku pro měření emisí v dopravě

28.4.2026 19:07 | ŠTRASBURK (ČTK)
Evropský parlament dal ve Štrasburku zelenou tomu, aby se v EU sjednotila metoda měření emisí skleníkových plynů v dopravě. Cílem je zabránit tomu, aby byli spotřebitelé uváděni v omyl, když si dopravní služby vybírají na základě ekologické šetrnosti.
 
Cílem sjednocení metodiky je zabránit takzvanému "lakování nazeleno", tedy vytváření dojmu, že emise jsou nižší, než ve skutečnosti jsou. Podle normy budou firmy muset využít společnou metodiku i v případě, kdy budou uvádět emise pro účely marketingu, podávání zpráv či plnění smluvních závazků.

Předběžné dohody EP a Rada EU, tedy členské státy, dosáhly loni. Komise by nyní na základě podnětů poslanců měla vyvinout výpočetní nástroj, který bude zdarma k dispozici veřejnosti.

