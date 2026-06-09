https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odpurci-i-35-ceskym-rajem-obvinili-autora-studie-z-podvodu-valbek-to-odmita
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Odpůrci I/35 Českým rájem obvinili autora studie z podvodu, Valbek to odmítá

9.6.2026 10:45 | TURNOV (ČTK)
Pohled na Trosky z Kozákova
Pohled na Trosky z Kozákova
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz
Z podvodu a účelové manipulace obvinili odpůrci nové silnice I/35 Český rájem společnost Valbek, která zpracovala studii proveditelnosti budoucí spojnice Turnova s Jičínem. Nezávislá analýza odhalila, že závěr studie byl účelově zmanipulován ve prospěch severní trasy, přestože nejpříznivěji vyšla varianta jižní. Výsledky potvrdila i mezinárodní auditorská společnost BDO, uvedl v tiskové zprávě za spolek SOS Český ráj Jan Piňos. Valbek to odmítá.
 
Studie proveditelnosti Valbeku z roku 2008 podle Piňose jasně konstatuje v jednotlivých odborných částech, že jižní varianta dálnice z Turnova přes Mnichovo Hradiště, Horní Bousov do Jičína je podstatně výhodnější technicky i ekonomicky. Je rovněž výrazně šetrnější z hlediska vlivů na obyvatele a krajinu. Podle dopravního ukazatele jsou obě trasy srovnatelné. "Závěry a doporučení studie však hrubě odporují jejím reálným výsledkům," dodal mluvčí koalice spolků SOS Český ráj.

"Z vyhodnocení studie proveditelnosti liberecké firmy Valbek jasně vyplývá, že závěry a doporučení neodpovídají reálným výsledkům dílčích analýz ve studii. Jinými slovy: závěry a doporučení Valbeku se neopírají o fakta, jsou nepravdivá a vyjadřují jen nepodložený, subjektivní názor zpracovatele. Zcela šokující je pak manipulace Valbeku s daty v části ekonomického hodnocení a závěry a doporučení zcela odtržené od reality," uvedl nezávislý konzultant a ekonomický analytik Jiří Zeman.

"Naše společnost důrazně v dané věci odmítá nařčení z údajné účelové manipulace nebo dokonce z podvodu," uvedl na dotaz ČTK v reakci na obvinění jednatel a ředitel Valbeku Ladislav Šimek, víc věc nekomentoval.

Studie Valbeku hodnotila v roce 2008 tři možné trasy nové silnice mezi Libercem a Jičínem jako součásti tranzitní dopravní tepny napříč republikou včetně napojení na evropskou dálniční síť. Kromě jižní varianty také superseverní z Liberce přes Rychnov u Jablonce, Železný Brod, Semily a Lomnice nad Popelkou do Jičína, která vede mimo Turnov. Přednost dostala severní varianta, která vede z Turnova směrem k Jičínu v prostoru mezi Kozákovem a Hrubou Skálou a protíná území Geoparku UNESCO Český ráj.

O trase a podobě přeložky silnice I/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná severní trasa je v územní dokumentaci obou krajů, dlouhá má být 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov má být silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 30 miliard korun bez DPH, stavět by se mělo v letech 2029 až 2033.

Příprava projektu se ale zkomplikovala, když loni v prosinci tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) zrušil stavbě souhlasné stanovisko EIA. Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem, se obrátilo na správní soud, ale neuspělo. Na rozhodnutí o kasační stížnosti, kterou podalo k Nejvyššímu správnímu soudu, zatím čeká. Podle odpůrců projektu je zrušení EIA příležitostí vrátit se k šetrnější jižní variantě.

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