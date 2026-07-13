Ředitelství silnic a dálnic musí dělat novou EIA silnice I/35 z Turnova, neuspělo s kasační stížností
"Budeme muset opakovat proces EIA," uvedl pro server generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Zdržení přípravy silnice v úseku od Ohrazenic u Turnova po Úlibice u Jičína odhadl Mátl na dva až tři roky. Podle serveru je tak už nyní jasné, že se tak obce v koridoru z Turnova do Jičína budou muset vypořádat s extrémní dopravní zátěží, která vznikne po dotažení dálnice D35 do Úlibic. Ta by měla být hotová v roce 2029, kdy měla začít i výstavba navazujícího úseku do Turnova.
O trase a podobě přeložky silnice I/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa Ohrazenice - Úlibice je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov má být silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 30 miliard korun bez DPH.
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