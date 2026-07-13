https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rsd-musi-delat-novou-eia-silnice-i-35-z-turnova-neuspelo-s-kasacni-stiznosti
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ředitelství silnic a dálnic musí dělat novou EIA silnice I/35 z Turnova, neuspělo s kasační stížností

13.7.2026 01:53 | TURNOV (ČTK)
Pohled na Trosky z Kozákova
Pohled na Trosky z Kozákova
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) musí udělat novou studii o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) pro silnici I/35 z Turnova do Jičína. To přípravu prodlouží o několik let, uvedl server Zdopravy.cz.
 
Podle serveru ŘSD neuspělo u Nejvyššího správního soud s kasační stížností proti rozhodnutí Městského soudu v Praze. Ten odmítl zrušit verdikt bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL), jenž loni v prosinci v poslední den ve funkci zrušil pro tuto stavbu souhlasné stanoviska EIA vydané v roce 2021.

"Budeme muset opakovat proces EIA," uvedl pro server generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Zdržení přípravy silnice v úseku od Ohrazenic u Turnova po Úlibice u Jičína odhadl Mátl na dva až tři roky. Podle serveru je tak už nyní jasné, že se tak obce v koridoru z Turnova do Jičína budou muset vypořádat s extrémní dopravní zátěží, která vznikne po dotažení dálnice D35 do Úlibic. Ta by měla být hotová v roce 2029, kdy měla začít i výstavba navazujícího úseku do Turnova.

O trase a podobě přeložky silnice I/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa Ohrazenice - Úlibice je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov má být silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 30 miliard korun bez DPH.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Silnice Foto: ulleo Pixabay Ministerstvo přezkoumá stanovisko Pardubického kraje k části obchvatu České Třebové Bagr v akci Foto: Depositphotos Stát spojí stavbu D3 a vodovodu, ušetří až 285 milionů korun Automobilka Foto: zhuzhu Depositphotos Europoslanci se přeli o pomoc evropskému automobilovému průmyslu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist