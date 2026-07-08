Europoslanci se přeli o pomoc evropskému automobilovému průmyslu
Zmínil v této souvislosti například možné zmírnění zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise CO2 u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.
Mnohé europoslance ale jeho slova neuspokojila. "Chceme ekonomickou dostupnost automobilů pro spotřebitele, chceme mít dostupné systémy nabíjení a chceme celoevropskou síť, to si žádá investice," zdůraznil italský europoslanec Massimiliano Salini z nejsilnější Evropské lidové strany (EPP).
Nizozemský europoslanec Mohammed Chahim ze socialistické frakce uvedl, že prodej elektromobilů se neustále zvyšuje. "U prodejen v Bruselu i jinde jsou dnes dlouhé fronty, vidíme, že klesá poptávka po vozidlech se spalovacími motory," uvedl během debaty ve Štrasburku.
Podle české europoslankyně Kláry Dostálové (ANO) z frakce Patrioti pro Evropu Evropská komise hovoří o zjednodušení, ale neustále přidává další byrokratické náklady. EK by podle ní měla odstranit překážky, které sama vytvořila a podnikat konkrétní kroky - potřebnou většinu v Evropském parlamentu by na to určitě měla. "My nejsme proti elektromobilitě, nikdo z nás, ale ne tato striktně, protože na to není nikdo připraven," řekla Dostálová českým novinářům ve Štrasburku.
Italská europoslankyně Elena Donazzanová z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) ve své řeči zmínila, že debaty o automobilovém průmyslu se vedly již před dvěma lety, od té doby se ale nic nezměnilo. Přístup komise kritizovala a varovala před sociálními důsledky, které jsou již pociťovány v celé Evropě. "Čína vtrhla na náš automobilový trh. Jsme svědky ztráty pracovních míst," uvedla. "Samotná komise poukázala na to, že jsme již ztratili 200 000 pracovních míst. Jedna z největších evropských společností, Volkswagen, hlásí snížení o dalších 100.000 pracovních míst, obvykle postihující muže s rodinami. To je chudnutí Evropy, uzavírání továren a chudnutí celého dodavatelského řetězce," dodala.
Evropa se podle ní musí vrátit k principu technologické neutrality, tedy aby mohla vedle sebe existovat elektromobily i automobily se spalovacími motory.
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