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Čeští vědci pomáhali otestovat bezkontaktní měření emisí vozidel

3.8.2026 16:25 | PRAHA (ČTK)
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Foto | Paolo Bona / Shutterstock.com
Čeští vědci v mezinárodním projektu pomáhali otestovat bezkontaktní měření emisí aut. Technologie dokázala rozpoznat vozidla s vysokými emisemi i auta s nelegálně upravenými emisními systémy. V budoucnu by mohla sloužit městům i státní správě k ochraně kvality ovzduší a zdraví lidí. Na výzkumu se podíleli odborníci z České zemědělské univerzity (ČZU) a Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).
 
Testování bylo součástí mezinárodního projektu CARES, který spojil 18 partnerských organizací v Evropě. Uskutečnilo se v Praze, Miláně a Krakově. Výzkumníci ověřovali měřicí systémy v hustém městském provozu a analyzovali možnosti jejich využití pro městské samosprávy i kontrolní orgány. Využívali několik metod, od měření pomocí zařízení umístěných přímo u vozovky, po mobilní měřicí systémy instalované ve vozidlech sledujících provoz.

Technologie dálkového měření dokázaly podle vědců rozpoznat jak vozidla s vysokými emisemi, tak auta s nelegálně upravenými emisními systémy.

"Projekt ukázal, že bezkontaktní měření emisí může být velmi účinným nástrojem pro města i státní správu. Díky měření v reálném provozu lze nejen získat cennou zpětnou vazbu o reálném přínosu nových technologií motorů a systémů úpravy výfukových plynů, ale i mnohem lépe identifikovat vozidla, která produkují nadměrné množství škodlivin, a efektivněji tak chránit kvalitu ovzduší i zdraví obyvatel," uvedl Michal Vojtíšek z ČVUT.

Nelegálně upravené SCR systémy u dieselových motorů mají zajistit, aby auto přestalo vstřikovat močovinu, tzv. AdBlue. Někteří řidiči je využívají k úspoře nákladů nebo k vyřešení poruchy bez drahé opravy. Takto upravená vozidla jsou ale nelegální, jelikož vypouští do ovzduší mnohonásobně více toxických oxidů dusíku, než jsou povolené limity.

Dálková měření se běžně používají pro přesnější určení emisních faktorů. Do budoucna se s nimi počítá jako s klíčovým nástrojem evropské legislativy.

Čtyřletý projekt CARES byl financován Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020 pro výzkum a inovace. Jeho rozpočet byl přibližně 3,4 milionu eur.

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