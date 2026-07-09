Stát spojí stavbu D3 a vodovodu, ušetří až 285 milionů korun
V dalších měsících uzavřou navazující smlouvy ministerstva, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které projekty postaví, a společnost Voda Želivka, která bude přivaděč po dostavbě vlastnit i provozovat. Tato společnost zajišťuje provoz vodárenské infrastruktury pro zásobování Prahy a části Středočeského kraje.
Přivaděč podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) zajistí stabilní zásobování obyvatel v regionu, který je zdrojově deficitní. "Petrovicko, Sedlecko-Prčicko, Voticko a další oblasti kolem budoucí trasy dálnice D3 se už dnes kvůli klimatickým změnám potýkají s problémy s vlastními zdroji pitné vody," uvedla středočeská radní pro životní prostředí a zemědělství Jindřiška Romba (STAN).
Stavba 58 kilometrů dálnice D3 ve Středočeském kraji je rozdělena na pět úseků. V současné době na nich pokračují projektová příprava, výkupy pozemků a průzkumy. Nejblíže realizaci je 17,4 kilometru dlouhý úsek Voračice - Nová Hospoda. Podle ŘSD by stavba měla začít v roce 2028 a hotovo by mělo být v roce 2032.
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