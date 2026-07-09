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Stát spojí stavbu D3 a vodovodu, ušetří až 285 milionů korun

9.7.2026 00:08 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Stát propojí výstavbu středočeské části dálnice D3 s budováním nového páteřního vodovodního přivaděče, který se připravuje na stejném území. Místo dvou vodovodů vznikne jeden s větší kapacitou, který bude zásobovat pitnou vodou obce i provoz na dálnici. Společný postup sníží investiční náklady až o 285 milionů korun přibližně na jednu miliardu bez DPH. Spolupráci ministerstev dopravy a zemědělství schválila vláda.
 
Protože vodovod s vyšší kapacitou není možné financovat ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ministerstvo zemědělství zajistí financování dodatečných 146 milionů korun. Spolupráce sníží množství zásahů do krajiny a umožní efektivnější využití pro dálnici vykupovaných pozemků. Infrastruktura bude podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) sloužit lidem ve středních Čechách po desítky let.

V dalších měsících uzavřou navazující smlouvy ministerstva, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které projekty postaví, a společnost Voda Želivka, která bude přivaděč po dostavbě vlastnit i provozovat. Tato společnost zajišťuje provoz vodárenské infrastruktury pro zásobování Prahy a části Středočeského kraje.

Přivaděč podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) zajistí stabilní zásobování obyvatel v regionu, který je zdrojově deficitní. "Petrovicko, Sedlecko-Prčicko, Voticko a další oblasti kolem budoucí trasy dálnice D3 se už dnes kvůli klimatickým změnám potýkají s problémy s vlastními zdroji pitné vody," uvedla středočeská radní pro životní prostředí a zemědělství Jindřiška Romba (STAN).

Stavba 58 kilometrů dálnice D3 ve Středočeském kraji je rozdělena na pět úseků. V současné době na nich pokračují projektová příprava, výkupy pozemků a průzkumy. Nejblíže realizaci je 17,4 kilometru dlouhý úsek Voračice - Nová Hospoda. Podle ŘSD by stavba měla začít v roce 2028 a hotovo by mělo být v roce 2032.

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