https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-prezkouma-stanovisko-pardubickeho-kraje-k-casti-obchvatu-ceske-trebove
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Ministerstvo přezkoumá stanovisko Pardubického kraje k části obchvatu České Třebové

9.7.2026 19:14 | ČESKÁ TŘEBOVÁ (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | ulleo / Pixabay
Ministerstvo životního prostředí přezkoumá stanovisko krajského úřadu v Pardubicích, který schválil část obchvatu České Třebové na Orlickoústecku. Úřad vydal souhlasné stanovisko v procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) pro úsek takzvané červené varianty, která zahrnuje asi polovinu ze 14 kilometrů a neobsahuje obchvat sousedních Třebovic. Ministerstvo dostalo podnět k přezkoumání stanoviska, mohlo by jít o takzvanou salámovou metodu, která představuje účelové obcházení zákona. Vyplývá to z dokumentu na úřední desce Pardubického kraje.
 
Pro podobné případy existuje rozsáhlá judikatura Nejvyššího správního soudu, která se zabývá případy, při nichž dochází k dělení záměrů na menší části. "V daných případech platí požadavek, aby byly záměry při posuzování jejich dopadů na životní prostředí vnímány jako logické funkční celky a nebylo umožněno, aby byl jejich účelovým členěním obcházen požadavek jejich posuzování," uvedlo ministerstvo.

Takzvaná salámová metoda u liniových staveb spočívá v tom, že se kontroverzní nebo obtížné cíle a řešení rozdělí na dílčí kroky s tím, že první z nich se prosazuje. Současně se v průběhu procesů EIA neprovede posouzení záměru jako celku, ale posuzují se jednotlivé úseky. Poté, co jsou schváleny a často i postaveny neproblematické části liniové stavby, je vznesen požadavek na postavení posledních úseků problematických, a to za situace, kdy nezbývá prakticky žádná alternativa.

Kromě červené varianty obchvatu navrhovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) další dvě trasy, všechny měly své odpůrce. Hlavním důvodem výběru červené varianty bylo, že tento úsek byl z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vyhodnocen jako přijatelný, pokud budou dodrženy podmínky pro ochranu ovzduší, hluku, vod, krajiny, biologické rozmanitosti a zdraví obyvatel. Posudek zároveň konstatoval, že současný průjezd Třebovic na Orlickoústecku je bezproblémový a dopady stavby nepřekračují zákonné limity. Naopak plánovaný obchvat v katastru Třebovic a Opatova na Svitavsku, kde měl vyústit na silnici I/43, naráží ve všech posuzovaných variantách na zásadní environmentální a územní problémy.

Trasu obchvatu města a sousední obce se dlouho nedaří nalézt. ŘSD muselo dokumentaci EIA opakovaně přepracovat, krajský úřad mu ji dvakrát vrátil k doplnění a úpravám.

Ministerstvo zahájilo přezkumné řízení, které umožňuje účastníkům i krajskému úřadu se k věci vyjádřit. Stanovilo k tomu lhůtu 15 dnů.

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