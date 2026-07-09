Ministerstvo přezkoumá stanovisko Pardubického kraje k části obchvatu České Třebové
Takzvaná salámová metoda u liniových staveb spočívá v tom, že se kontroverzní nebo obtížné cíle a řešení rozdělí na dílčí kroky s tím, že první z nich se prosazuje. Současně se v průběhu procesů EIA neprovede posouzení záměru jako celku, ale posuzují se jednotlivé úseky. Poté, co jsou schváleny a často i postaveny neproblematické části liniové stavby, je vznesen požadavek na postavení posledních úseků problematických, a to za situace, kdy nezbývá prakticky žádná alternativa.
Kromě červené varianty obchvatu navrhovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) další dvě trasy, všechny měly své odpůrce. Hlavním důvodem výběru červené varianty bylo, že tento úsek byl z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vyhodnocen jako přijatelný, pokud budou dodrženy podmínky pro ochranu ovzduší, hluku, vod, krajiny, biologické rozmanitosti a zdraví obyvatel. Posudek zároveň konstatoval, že současný průjezd Třebovic na Orlickoústecku je bezproblémový a dopady stavby nepřekračují zákonné limity. Naopak plánovaný obchvat v katastru Třebovic a Opatova na Svitavsku, kde měl vyústit na silnici I/43, naráží ve všech posuzovaných variantách na zásadní environmentální a územní problémy.
Trasu obchvatu města a sousední obce se dlouho nedaří nalézt. ŘSD muselo dokumentaci EIA opakovaně přepracovat, krajský úřad mu ji dvakrát vrátil k doplnění a úpravám.
Ministerstvo zahájilo přezkumné řízení, které umožňuje účastníkům i krajskému úřadu se k věci vyjádřit. Stanovilo k tomu lhůtu 15 dnů.
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