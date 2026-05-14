Obchvat České Třebové má souhlasné stanovisko EIA, ale bez obchvatu Třebovic
"Pro záměr I/14 Česká Třebová – Opatov (I/43) od km 7,221 do napojení na I/43 se ukazuje jako nezbytné prověřit další kombinaci variant, které by byly průchozí zejména při respektování zájmů ochrany přírody, obcí a dotčených orgánů státní správ", stojí ve stanovisku. Soustava rybníků mezi Třebovicemi a Opatovem je totiž důležitým místem pro migraci a hnízdění ptactva.
O řešení tohoto problému bude ŘSD dál jednat s Českou Třebovou, Třebovicemi a dalšími subjekty. "Osobně vnímám kladné stanovisko k severní části stavby jako částečný úspěch, díky kterému má naše město naději, že v budoucnu dojde ke zlepšení nešťastné dopravní situace. Silnice I/14 Českou Třebovou rozděluje na dvě poloviny, prochází v těsné blízkosti centra města i několika škol," uvedl starosta České Třebové Zdeněk Řehák (3PK - Pro prosperující ČT). Zároveň upozornil, že je třeba myslet i na motoristy, kteří potřebují důstojné napojení na dálnici D35, a na obyvatele Třebovic, pro které samotný obchvat České Třebové nic neřeší.
Trasu obchvatu města a sousední obce se dlouho nedaří nalézt. ŘSD dokumentaci EIA muselo opakovaně přepracovat, Krajský úřad v Pardubicích mu ji dvakrát vrátil k doplnění a úpravám.
Silnice I/14 je důležitou silnicí propojující Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. Cesta nadregionálního významu tvoří dopravní osu území, provoz značně zatěžuje centrální část České Třebové.
reklama