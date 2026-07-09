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Exergyn otevřel ve Zdibech centrum výzkumu nové generace tepelných čerpadel bez tradičních chladiv

9.7.2026 17:43 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Irská společnost Exergyn otevřela ve Zdibech u Prahy centrum výzkumu pro vývoj slitin pro novou generaci tepelných čerpadel bez tradičních chladiv, která přispívají ke globálnímu oteplování. První komerční nasazení technologie by mohlo přijít během několika příštích let. Nové pracoviště stálo zhruba dva miliony eur (48 milionů korun). Nyní v centru působí deset špičkových vědců, informoval ČTK za státní agenturu Czechinvest Milan Rokos. Agentura podporuje a zprostředkovává podnikání a investice v ČR.
 
"Současný svět tepelných čerpadel a klimatizací stojí na chladicích plynech. My ale věříme, že v budoucnu může fungovat bez nich. Pokud naši technologii úspěšně uvedeme na trh, půjde o první tepelné čerpadlo na světě bez chladiv a s nulovým dopadem chladiva na globální oteplování," řekl technický ředitel a spoluzakladatel společnosti Exergyn Kevin O’Toole.

Podle vedení společnosti představují úniky fluorovaných chladiv jeden z významných problémů současných technologií vytápění a chlazení budov. Vyvíjený systém tradiční chladiva nahrazuje pevným jádrem ze slitiny niklu a titanu s tvarovou pamětí. Materiál při mechanickém stlačení vytváří teplo a při uvolnění naopak chladicí efekt.

Exergyn v ČR působí už deset let. Celá firma včetně irské centrály zaměstnává 50 lidí. V ČR podle Rokose předpokládá postupné navýšení počtu pracovníků. "Česká republika má mimořádně silné zázemí v materiálových vědách a kvalitě technického vzdělávání. Právě kombinace technického know-how, špičkových univerzit a dostupných odborníků byla hlavním důvodem, proč jsme naše globální centrum pro výzkum slitin s tvarovou pamětí vybudovali právě ve Zdibech," doplnil provozní ředitel společnosti Mark Connolly,

Podle ředitel Divize investic a zahraničních aktivit agentury CzechInvest Reného Samka propojení špičkového výzkumu, technického know-how a spolupráce s českými univerzitami dělá z projektu mimořádně významnou investici s vysokou přidanou hodnotou pro Českou republiku.

Exergyn aktuálně drží přes 100 patentů a na vývoji nové generace tepelných čerpadel spolupracuje se společností Carrier Corporation, což je jeden z největších světových výrobců technologií pro vytápění, chlazení a klimatizaci.

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