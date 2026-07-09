Exergyn otevřel ve Zdibech centrum výzkumu nové generace tepelných čerpadel bez tradičních chladiv
Podle vedení společnosti představují úniky fluorovaných chladiv jeden z významných problémů současných technologií vytápění a chlazení budov. Vyvíjený systém tradiční chladiva nahrazuje pevným jádrem ze slitiny niklu a titanu s tvarovou pamětí. Materiál při mechanickém stlačení vytváří teplo a při uvolnění naopak chladicí efekt.
Exergyn v ČR působí už deset let. Celá firma včetně irské centrály zaměstnává 50 lidí. V ČR podle Rokose předpokládá postupné navýšení počtu pracovníků. "Česká republika má mimořádně silné zázemí v materiálových vědách a kvalitě technického vzdělávání. Právě kombinace technického know-how, špičkových univerzit a dostupných odborníků byla hlavním důvodem, proč jsme naše globální centrum pro výzkum slitin s tvarovou pamětí vybudovali právě ve Zdibech," doplnil provozní ředitel společnosti Mark Connolly,
Podle ředitel Divize investic a zahraničních aktivit agentury CzechInvest Reného Samka propojení špičkového výzkumu, technického know-how a spolupráce s českými univerzitami dělá z projektu mimořádně významnou investici s vysokou přidanou hodnotou pro Českou republiku.
Exergyn aktuálně drží přes 100 patentů a na vývoji nové generace tepelných čerpadel spolupracuje se společností Carrier Corporation, což je jeden z největších světových výrobců technologií pro vytápění, chlazení a klimatizaci.
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