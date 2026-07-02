https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/snemovna-podporila-omezeni-plynu-pro-klimatizace-nebo-tepelna-cerpadla
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Sněmovna podpořila omezení plynů pro klimatizace nebo tepelná čerpadla

2.7.2026 01:06 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Zákon zřejmě omezí některé látky v klimatizacích, tepelných čerpadlech, elektrických spínacích zařízeních, izolačních pěnách či aerosolech. Novelu zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, která s omezením přichází, v úvodním kole podpořila Sněmovna. Předlohu poslala poslancům po volbách ještě bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Předpis dává český zákon do souladu s novými evropskými nařízeními. Reguluje nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny (F-plyny), které poškozují ozonovou vrstvu i klima.
 
F-plyny, mezi které patří částečně fluorované uhlovodíky (HFC), zcela fluorované uhlovodíky (PFC), fluorid sírový a další látky, se využívají zejména při chlazení, v požární ochraně, stavebnictví a energetice, kde slouží při budování přenosových soustav u transformátorů a rozvoden. Ke globálnímu oteplování tyto látky přispívají podle ministerstva životního prostředí sto až desetitisíckrát více než oxid uhličitý. Používají se i ve zdravotnictví jako inhalační anestetika nebo v přípravcích pro léčbu astmatu. Podle evropské směrnice budou nahrazovány plyny, které plní požadovaný účel, ale nepoškozují ozonovou vrstvu.

Nová nařízení zpřísňují dosavadní opatření, zakazují také uvádění na trh některých výrobků a zařízení, u kterých existují komerčně běžně dostupné náhrady. "Uvedená opatření se dotknou zejména oblasti chlazení, klimatizací, tepelných čerpadel, elektrických spínacích zařízení, izolačních pěn, aerosolů a řady dalších běžných použití F-plynů. Některé povinnosti ve vztahu k prevenci emisí se nově vztáhnou i na mobilní jednotky, které dosud nebyly zahrnuty," stojí v návrhu.

Kvůli aktualizované regulaci v zákonech o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech novela rozšiřuje i okruh jednání, která budou podléhat sankcím. Maximální pokuty novela zdvojnásobuje na pět milionů korun.

Zpravodajka Eva Fialová (ANO) za zásadní označila, že velká část novely je zaměřena na proškolování osob oprávněných nakládat s F-plyny, což je podle ní asi 7000 lidí, a to každých sedm let. Půjde třeba o servisní techniky klimatizací a chladicích zařízení, a to včetně autoservisů. Upozornila, že současná kapacita školicích zařízení je nedostatečná. Proto se uvažuje o rozšíření kapacit. Důvodová zpráva uvádí, že poprvé musí všechny certifikované osoby, které získaly osvědčení o školení, absolvovat školení k obnovení znalostí nebo proces hodnocení do 12. března 2029.

Petr Bendl (ODS) upozorňoval na to, že podle důvodové zprávy se změny v zákoně dotknou víc než 20 000 odborníků. Poukazoval přitom na to, že školení každého z nich může stát od 3000 do 15 000 korun. Uznal, že návrh předložila ještě bývalá vláda vedená ODS, ale odpovědnost za zákon podle něj nese i vláda současná. V dalších kolech projednávání bude chtít zákon upravit, aby nepřinesl další zbytečnou administrativní zátěž.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) poslance ujišťoval, že vláda dala do návrhu jen to, co je nezbytně nutné. Co nezbytně nutné není, tam podle něj nebude.

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