Vláda poslala nové Sněmovně novelu regulující užívání plynů v klimatizacích
"Podle evropské směrnice se tyto plyny budou nahrazovat plyny, které taky dokážou chladit nebo topit v těch zařízeních, ale nepoškozují ozonovou vrstvu," řekl novinářům při příchodu na jednání vlády ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Předpis předložil hned po volbách, aby ho rychle dostala nová Sněmovna. "Vzhledem k tomu, že implementační úprava je poměrně krátká a je potřeba, aby firmy měly dostatečný čas se nachystat," podotkl.
Nová nařízení zpřísňují stávající opatření, zakazují také uvádění na trh některých výrobků a zařízení, u kterých existují komerčně běžně dostupné náhrady. "Uvedená opatření se dotknou zejména oblasti chlazení, klimatizací, tepelných čerpadel, elektrických spínacích zařízení, izolačních pěn, aerosolů a řady dalších běžných použití F-plynů. Některé povinnosti ve vztahu k prevenci emisí se nově vztáhnou i na mobilní jednotky, které dosud nebyly zahrnuty," stojí v návrhu.
reklama