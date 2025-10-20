https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-poslala-nove-snemovne-novelu-regulujici-uzivani-plynu-v-klimatizacich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Vláda poslala nové Sněmovně novelu regulující užívání plynů v klimatizacích

20.10.2025 00:51 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Novelu zákona, která omezuje některé látky využívané v klimatizacích, tepelných čerpadlech, elektrických spínacích zařízeních, izolačních pěnách či aerosolech, pošle nové Sněmovně vláda Petra Fialy (ODS). Vyplývá to z výsledků zasedání. Předpis, který do českého práva převádí evropskou legislativu, reguluje nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny (F-plyny) s ohledem na jejich nepříznivý vliv na ochranu ozonové vrstvy a klimatického systému Země.
 
F-plyny, mezi které patří částečně fluorované uhlovodíky (HFC), zcela fluorované uhlovodíky (PFC), fluorid sírový a další látky, se využívají zejména při chlazení, v požární ochraně, stavebnictví a energetice, kde plní důležitou úlohu při budování přenosových soustav u transformátorů a rozvoden. Ke globálnímu oteplování tyto látky přispívají podle ministerstva životního prostředí sto až desetitisíckrát více než oxid uhličitý, představují 2,5 procenta emisí skleníkových plynů v Evropské unii.

"Podle evropské směrnice se tyto plyny budou nahrazovat plyny, které taky dokážou chladit nebo topit v těch zařízeních, ale nepoškozují ozonovou vrstvu," řekl novinářům při příchodu na jednání vlády ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Předpis předložil hned po volbách, aby ho rychle dostala nová Sněmovna. "Vzhledem k tomu, že implementační úprava je poměrně krátká a je potřeba, aby firmy měly dostatečný čas se nachystat," podotkl.

Nová nařízení zpřísňují stávající opatření, zakazují také uvádění na trh některých výrobků a zařízení, u kterých existují komerčně běžně dostupné náhrady. "Uvedená opatření se dotknou zejména oblasti chlazení, klimatizací, tepelných čerpadel, elektrických spínacích zařízení, izolačních pěn, aerosolů a řady dalších běžných použití F-plynů. Některé povinnosti ve vztahu k prevenci emisí se nově vztáhnou i na mobilní jednotky, které dosud nebyly zahrnuty," stojí v návrhu.

Online diskuse

Pražská EVVOluce

