Exministři v dopisu Brabcovi žádají rychlý odklon od uhlí

Několik bývalých ministrů životního prostředí zaslalo nynějšímu šéfovi resortu Richardu Brabcovi (ANO) dopis požadující co nejrychlejší konec využívání uhlí. Exministři chtějí, aby se Brabec při jednání uhelné komise zasadil o přijetí termínu konce uhlí v roce 2033. O dopisu informoval geochemik a ekolog Bedřich Moldan, který vedl resort jako první porevoluční ministr. Moldan ČTK řekl, že dopis není otevřený. Kromě Moldana jsou signatáři Martin Bursík, Libor Ambrozek, Jan Dusík a Ladislav Miko. Vyjádření ministerstva ČTK shání.

Uhelná komise má znovu zasedat 26. listopadu. Jeden z jejích předsedů, ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO), už dříve řekl, že je šance, že doporučí scénář pro odstavování uhelných zdrojů. Komise pracuje s verzemi konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043. Podle zdrojů ČTK je nejpravděpodobnější rok 2038, podobně jako již učinilo Německo. Komise vydá doporučení, konečné slovo by měla mít do konce roku vláda.

Moldan uvedl, že podle různých scénářů energetického vývoje i rok 2033 termín konce těžby a spalování uhlí příliš oddaluje. "Bylo by zapotřebí odejít od uhlí do roku 2030, a to i z ekonomických důvodů, protože se očekává významný růst ceny povolenek, které využívání uhlí silně prodraží," napsal. "Hlavním důvodem je ovšem urgentní potřeba posílit a urychlit celkový odklon od fosilních paliv jako hlavní součásti cesty k uhlíkové neutralitě, které jsme se zavázali dosáhnout do roku 2050," dodal.

"Spolu s mými kolegy exministry životního prostředí Liborem Ambrozkem, Martinem Bursíkem, Janem Dusíkem a Ladislavem Mikem jsme proto poslali panu ministru Brabcovi, který spolupředsedá uhelné komisi, dopis, kde ho žádáme, aby se při nadcházejícím jednání komise energicky zasadil o přijetí co nejbližšího termínu odchodu od uhlí," uvedl.

Rychlý útlum uhlí požadují také ekologické organizace. Například zástupci organizací v rámci Klimatické koalice už dříve uvedli, že spalování uhlí v uhelných elektrárnách by mělo skončit do roku 2030, v teplárnách do roku 2035. Za "nejrychlejší scénář" v souvislosti s jednáním komise od pondělí také demonstrují ekologičtí aktivisté před budovou MŽP v pražských Vršovicích.

Svaz průmyslu a dopravy již dříve uvedl, že doporučení uhelné komise pro vládu musí být postaveno na kvalitním analytickém materiálu, který bude projednán a schválen v jejích pracovních skupinách. Dodal, že rozhodnutí o bezuhelném roku není úkolem komise, ale politickým rozhodnutím.

Česká uhelná komise byla zřízena loni, je poradním orgánem vlády. Má 19 členů, mezi kterými jsou zástupci těžařů, akademici i ekologové. Členy jsou například generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislav Palička či vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

