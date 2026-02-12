Experti navrhli změny ukrajinské legislativy v ochraně přírody pro vstup do EU
Dvouletý projekt byl financován z evropského programu LIFE a českým ministerstvem životního prostředí. Jednalo se vůbec o první projekt, který byl na Ukrajině z tohoto programu financován.
"Navzdory krutým válečným podmínkám byly všechny cíle projektu splněny. Zástupci chráněných území na Ukrajině, ukrajinského ministerstva životního prostředí a novináři také navštívili v roce 2024 česká chráněná území. Zaujal je náš institucionální systém ochrany přírody, který integruje moderní přístupy EU a Spojených států," řekl ředitel AOPK ČR František Pelc.
Od 19. května do 8. června loňského roku se na Ukrajině uskutečnilo celonárodní mapování výskytu rostlinných a živočišných druhů v přírodě pomocí iNaturalist, sociální sítě a aplikace pro určování organismů a soustředění záznamů o jejich výskytu.
Zapojilo se 731 aktivních pozorovatelů a 1595 ověřovatelů, kteří pomáhali s určením druhů. Za tři týdny společně nahráli 105 000 pozorování 5279 druhů. To představuje 28,4 procenta všech druhů živých organismů, které byly kdy na Ukrajině zmapovány pomocí iNaturalist. Nejčastěji účastníci zaznamenávali rostliny a hmyz.
V rámci projektu vznikla více než 400stránková kniha v ukrajinštině a angličtině o nejcennějších přírodních lokalitách Ukrajiny, včetně těch na Ruskem okupovaných územích.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na konci ledna uvedl, že přijetí Ukrajiny do Evropské unie by se mělo dokončit v roce 2027. Vysvětlil, že Kyjev vidí v členství v EU jednu z klíčových bezpečnostních záruk pro válkou sužovanou zemi.
