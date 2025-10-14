https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/organizace-arnika-mapuje-znecisteni-ve-valkou-postizene-dnepropetrovske-oblasti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Organizace Arnika mapuje znečištění ve válkou postižené Dněpropetrovské oblasti

14.10.2025 12:52 | PRAHA (Ekolist.cz) | Tereza Modlová
Diskuse: 1
Odběr vzorků na nelegální skládce pesticidů v Dněpropetrovské oblasti.
Foto | Majda Slámová / Arnika
Nevládní organizace Arnika za finanční podpory České rozvojové agentury zahajuje s ukrajinskými partnery další etapu mapování a sanace ekologických zátěží v Dněpropetrovské oblasti. Region je trvale zatížen znečištěním z těžkého průmyslu a od počátku ruské agrese i válkou. Mezinárodní průzkum se zaměří na čtyřicet dalších rizikových lokalit a pomůže jak místním obyvatelům vyhnout se nebezpečí, tak úřadům při plánování poválečné obnovy.
 
Dněpropetrovská oblast patří k regionům silně postiženým válkou a zároveň k oblastem s nejvyšší koncentrací těžkého průmyslu a těžby v Ukrajině. Válečný konflikt zde prohlubuje již existující environmentální problémy – k historickým ekologickým zátěžím přibývají nové kontaminace způsobené bombardováním průmyslových zařízení a haváriemi infrastruktury. Na řešení těchto problémů se nyní zaměřila Arnika spolu se společností DEKONTA, a.s. a místními partnery.

„Naším primárním cílem je ochrana zdraví obyvatel, kteří jsou vystaveni znečištění prostředí toxickými látkami. Zároveň při přípravě poválečné obnovy Ukrajiny bude klíčové nezapomenout na životní prostředí a principy udržitelnosti. Naše práce pomůže dodržet tyto principy v oblasti sanace kontaminovaných míst,“ říká Marcela Černochová, koordinátorka organizace Arnika v Ukrajině.

Kromě vytvoření databáze kontaminovaných míst odebere Arnika s partnery také vzorky z vybraných lokalit a sepíše technickou dokumentaci pro sanaci dvou nejvíce postižených z nich. Čeští a ukrajinští experti zároveň připraví návrhy na aktualizaci regionální environmentální strategie. Cílem je poskytnout ukrajinským úřadům a občanským organizacím podklady, které jim umožní efektivně řešit problematiku ekologických zátěží. Česká republika má bohaté zkušenosti při řešení podobných problémů, včetně těch způsobených pobytem sovětských vojsk.

„V roce 2024 jsme s Arnikou vytvořili základ databáze znečištěných míst, která obsáhla čtyřicet lokalit včetně černé skládky pesticidů. V letech 2025 a 2026 budeme tuto databázi rozšiřovat a aktualizovat. To nám pomůže zjistit, jaká rizika hrozí lidem v blízkosti těchto míst, a naplánovat jejich následnou sanaci,“ říká Olexij Angurets, ředitel ukrajinské organizace Security and Recovery Centre.

Dněpropetrovská oblast je prioritním regionem české rozvojové spolupráce a Česká republika zde dlouhodobě podporuje projekty environmentální obnovy. České firmy a expertiza v oblasti sanací ekologických zátěží tak mohou v budoucnu sehrát významnou roli při poválečné rekonstrukci regionu. Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Realizace probíhá v letech 2025–2026.

Tereza Modlová
Specialistka zahraničního PR / Arnika Association
Online diskuse

Všechny komentáře (1)
Jan Šimůnek

14.10.2025 13:31
Válka ještě běží (leda by Arnika věděla něco, co my ne), a tudíž se bude ta kontaminace s vysokou pravděpodobností kvalitativně i kvantitativně měnit. Takže se mi to jeví jako naprosto zbytečná práce.
Pražská EVVOluce

