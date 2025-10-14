Organizace Arnika mapuje znečištění ve válkou postižené Dněpropetrovské oblasti
„Naším primárním cílem je ochrana zdraví obyvatel, kteří jsou vystaveni znečištění prostředí toxickými látkami. Zároveň při přípravě poválečné obnovy Ukrajiny bude klíčové nezapomenout na životní prostředí a principy udržitelnosti. Naše práce pomůže dodržet tyto principy v oblasti sanace kontaminovaných míst,“ říká Marcela Černochová, koordinátorka organizace Arnika v Ukrajině.
Kromě vytvoření databáze kontaminovaných míst odebere Arnika s partnery také vzorky z vybraných lokalit a sepíše technickou dokumentaci pro sanaci dvou nejvíce postižených z nich. Čeští a ukrajinští experti zároveň připraví návrhy na aktualizaci regionální environmentální strategie. Cílem je poskytnout ukrajinským úřadům a občanským organizacím podklady, které jim umožní efektivně řešit problematiku ekologických zátěží. Česká republika má bohaté zkušenosti při řešení podobných problémů, včetně těch způsobených pobytem sovětských vojsk.
„V roce 2024 jsme s Arnikou vytvořili základ databáze znečištěných míst, která obsáhla čtyřicet lokalit včetně černé skládky pesticidů. V letech 2025 a 2026 budeme tuto databázi rozšiřovat a aktualizovat. To nám pomůže zjistit, jaká rizika hrozí lidem v blízkosti těchto míst, a naplánovat jejich následnou sanaci,“ říká Olexij Angurets, ředitel ukrajinské organizace Security and Recovery Centre.
Dněpropetrovská oblast je prioritním regionem české rozvojové spolupráce a Česká republika zde dlouhodobě podporuje projekty environmentální obnovy. České firmy a expertiza v oblasti sanací ekologických zátěží tak mohou v budoucnu sehrát významnou roli při poválečné rekonstrukci regionu. Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Realizace probíhá v letech 2025–2026.
