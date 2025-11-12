https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/valka-na-ukrajine-ohrozuje-zivocichy-a-rostliny-v-delte-dunaje-pise-le-monde
Válka na Ukrajině ohrožuje živočichy a rostliny v deltě Dunaje, píše Le Monde

12.11.2025 01:30 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Válka na Ukrajině má přímé i nepřímé dopady na živočichy a rostliny v biosférické rezervaci v deltě Dunaje, uvedl deník Le Monde s odvoláním na místní biology. Biodiverzita v oblasti delty čelí dlouhodobě několika hrozbám, od klimatických změn přes lidskou činnost až po válku na Ukrajině, která tyto tlaky ještě zesiluje.
 
Oblast je sítí křehkých ekosystémů, které poskytují útočiště téměř 3000 druhům rostlin a 4300 druhům zvířat, včetně více než 300 druhů ptáků.

Kvůli ruské blokádě námořních přístavů, které před invazí zajišťovaly přibližně 80 procent ukrajinského zemědělského vývozu, jsou nyní ukrajinské produkty vyváženy výhradně přes dunajské přístavy nebo po železnicích a silnicích do sousedních zemí. Řada nákladních lodí, která směřuje k ukrajinským přístavům, musí proto plout přes Rumunsko. Podle Le Monde se lodní doprava v deltě od roku 2022 téměř ztrojnásobila.

Zvýšený provoz má přímý dopad na místní obyvatele. Lodě často ničí rybářské sítě a mnoha rybářům znemožňují pokračovat v práci. Ukrajinské přístavy rovněž pravidelně čelí útokům ruských dronů a raket, jejichž výbuchy jsou slyšet i na rumunské straně Dunaje a ohrožují tamní živočichy.

Podle vědeckého ředitele Národního výzkumného ústavu delty Dunaje (INCDD) v Tulcee Juliana Nikersu představuje válka systémový šok, který umocňuje již existující hrozby, jimž rezervace čelí.

"Dříve jsem vždycky omylem chytil nějakého jesetera a pak ho zase pustil. Teď už téměř žádný nezbyl," tvrdí místní rybář Giban.

Dalším dopadem je přibývání plastového odpadu v okolí přístavů a na pobřeží v trasách, kudy proplouvají nákladní lodě. Místní obyvatelé upozorňují, že po zničení Kachovské přehrady na ukrajinském Dněpru přinášely mořské proudy tuny trosek až k deltě Dunaje. Na tamních plážích byly také nalezeny námořní miny i zbytky dronů.

Na ukrajinské straně delty si správci rezervace stěžují, že od začátku války se nesmí pohybovat v určitých částech území. Zároveň pozorují výrazný úbytek pelikánů, kteří se nyní zdržují převážně na rumunské straně.

Delta, kde se Dunaj vlévá do Černého moře, je nejzachovalejší říční deltou v Evropě. Rozkládá se hlavně na území Rumunska, menší část je na ukrajinské straně hranice. Od roku 1991 je dunajská delta zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO a zároveň tvoří přeshraniční biosférickou rezervaci o velikosti přibližně 5200 kilometrů čtverečních, což přibližně odpovídá rozloze Olomouckého kraje.

