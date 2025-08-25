Ukrajinští farmáři žádají konec zákazu dovozu dusíkatých hnojiv po moři
25.8.2025 16:21 | KYJEV (ČTK)
"Hlavním faktorem je zákaz dovozu přes námořní přístavy dusičnanu amonného, který je opravdu výbušnou látkou, ale i dalších dusíkatých hnojiv, která nijak výbušná nejsou," uvedl UAC v prohlášení. Dodal, že pokud problém nebude urychleně vyřešen, mohly by příští rok na Ukrajině výnosy klíčových plodin pro domácí i mezinárodní trh klesnout o 30 procent.
Ukrajina je předním světovým vývozcem kukuřice, pšenice a ječmene, za sezonu celkově vyveze asi 40 milionů tun obilovin. Je také důležitým dodavatelem slunečnicových semen a slunečnicového oleje. Svaz UAC rovněž uvedl, že výnos těchto plodin závisí na dovozu minerálních hnojiv, která je potřeba na polích použít právě v tuto roční dobu.
