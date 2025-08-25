https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ukrajinsti-farmari-zadaji-konec-zakazu-dovozu-dusikatych-hnojiv-po-mori
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ukrajinští farmáři žádají konec zákazu dovozu dusíkatých hnojiv po moři

25.8.2025 16:21 | KYJEV (ČTK)
Ilustrační foto
Největší ukrajinský zemědělský svaz vyzval vládu, aby zrušila zákaz dovozu dusíkatých hnojiv do námořních přístavů zavedený v souvislosti s ruskou invazí. Zemědělci podle agentury Reuters varují, že jejich nedostatek by se mohl negativně podepsat na výnosech klíčových obilnin.
 
Ukrajina hned na začátku ruské invaze z bezpečnostních důvodů zakázala dovoz dusíkatých hnojiv přes námořní přístavy, protože některé z těchto látek jsou výbušné a přístavní infrastruktura bývá terčem ruských útoků. Tato hnojiva je možné na Ukrajinu dovážet přes říční přístavy i po zemi, podle zemědělského svazu UAC se ale v době zvýšené poptávky prohlubuje jejich nedostatek.

"Hlavním faktorem je zákaz dovozu přes námořní přístavy dusičnanu amonného, který je opravdu výbušnou látkou, ale i dalších dusíkatých hnojiv, která nijak výbušná nejsou," uvedl UAC v prohlášení. Dodal, že pokud problém nebude urychleně vyřešen, mohly by příští rok na Ukrajině výnosy klíčových plodin pro domácí i mezinárodní trh klesnout o 30 procent.

Ukrajina je předním světovým vývozcem kukuřice, pšenice a ječmene, za sezonu celkově vyveze asi 40 milionů tun obilovin. Je také důležitým dodavatelem slunečnicových semen a slunečnicového oleje. Svaz UAC rovněž uvedl, že výnos těchto plodin závisí na dovozu minerálních hnojiv, která je potřeba na polích použít právě v tuto roční dobu.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
