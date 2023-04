Experti řeší, jak v Krnově a okolí zadržet vodu v krajině

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Vlach Pavel / Vlach Pavel / Wikimeda Commons Pohled na město Krnov z rozhledny Cvilín.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Experti řeší, jak v Krnově na Bruntálsku a jeho nejbližším okolí lépe zadržet vodu v krajině. Pracují na studii, která se na tuto problematiku zaměřuje. Navrhnout mají konkrétní opaření, například nové tůně či výsadbu zeleně. Náklady na dvě etapy studie přesahují čtyři miliony korun. Dokončeny budou v srpnu 2024. ČTK to řekla mluvčí města Dita Círová. Studie pro povodí řeky Opavice se už dokončuje. Výsledkem je vytipování dvou desítek lokalit, v nichž by měly nastat změny. Pro povodí řeky Opavy dokument teprve začíná vznikat.

"Studie řeší přípravu a úpravu krajiny související s klimatickou změnu v povodí řek Opavice a Opavy. A to především s pomocí přírodě blízkých opatření," řekl ČTK Jan Herman ze spolku Živá krajina. Dodal, že opatření mají za úkol zpomalit odtok vody ze svrchních vrstev půdy, zamezit půdní i větrné erozi a ochladit krajinu.

Odborníci již mají zmapováno území v povodí řeky Opavice o rozloze přibližně 23 kilometrů čtverečních a pracují na návrzích změn. Město by je mělo obdržet do konce května. "Zaznamenali jsme desítky erozních jevů plošného i liniového charakteru. Vytipoval jsem už městské pozemky, kde by se mohly udělat drobné úpravy, ať už jde o tůně anebo výsadbu zeleně," dodal Herman.

Odborníci se zaměřili i na lesní porosty, které nejsou erozí příliš poškozené. Navrhují hlavně budování svodů povrchové vody z lesních cest do porostu. Tímto způsobem chtějí upravit asi 13 000 metrů čtverečních lesa. Mezi další opatření patří například odpojení některých dešťových svodů od kanalizace. V případě oprav parkovišť pak navrhují autoři studie používání propustnějších povrchů.

Zpracování studie pro povodí Opavice vyšlo bezmála na dva miliony korun. Zároveň již byla zahájena druhá etapa studie pro povodí Opavy. Práce za 2,36 milionu korun by měly být dokončeny v srpnu 2024.

reklama