Farma U veselýho psa na Pardubicku plánuje zřídit nový azyl pro staré psy
Farma by proto ráda péči rozdělila na dvě místa, azyl pro staré psy chce přesunout na rozlehlý pozemek v obci Mokré pod Orlickými horami. Jde o plochu 22 000 metrů čtverečních s domem k rekonstrukci. Po úpravách by mohl nabídnout mnohem lepší zázemí pro psí seniory a hospodářská zvířata.
"Momentálně máme v péči zhruba 12 starých pejsků, dva psy s handicapem a přibližně dalších deset psů v doživotní péči. Mnozí z nich adopci zkrátka nezvládnou ze zdravotních nebo psychických důvodů. Zároveň bohužel o starší a nemocné psy nebývá takový zájem. Přitom takový psí senior má ještě mnoho co nabídnout," řekla Pollaková.
Nemovitost v Mokré chce farma koupit s pomocí prodeje svého bytu v Pardubicích, ale nejspíš bude potřebovat pomoc dárců. "Celý provoz našeho azylu je dlouhodobě financován z darů veřejnosti a bez státních dotací. Chceme proto zřídit transparentní účet a spustit sbírku na další rozvoj azylu. Přesné náklady budou záviset na rozsahu rekonstrukce a úprav pozemku, aktuálně vše připravujeme a snažíme se odhadnout, co zvládneme svépomocí a kde bude potřeba odborná pomoc," řekla Pollaková.
Kromě psů se farma v Dražkově stará o krávy, divočáky, prasata, kočky, poníky, ovce, kamerunské ovce, kozy. Další psi a kočky jsou v dočasné péči u jejích spolupracovníků. Práce je podle Pollakové víc než dost a nikdy nekončí.
"Každý den začíná brzy ráno vypouštěním zvířat a úklidem po noci, často pečujeme o zvířata, která nevydrží celou noc, takže je potřeba vnitřní prostory důkladně uklidit. Pokud je dobré počasí, vyvedeme naše dva poníky na pastvu, kterou máme k dispozici od našich hodných sousedů. Následuje podávání léků, zajištění čerstvé vody, seno, čištění stájí, krmení divokých prasat, krmení pejsků a opět úklid. A zase léky. Pokud máme energii a čas, bereme některé psy i na delší procházky. Večer práce nekončí, po tom všem ještě pracuji z domova. A takto vypadá každý den, včetně víkendů a svátků," řekla Pollaková.
Farmu Aneta Pollaková založila, protože hodně zvířat končí opuštěných, týraných a zapomenutých. Chtěla jim dát důstojný domov. "Denně nás oslovují desítky lidí s prosbou o přijetí dalšího zvířete, bohužel ale nemůžeme pomoci všem. Zaměřujeme se na akutní případy, v ostatních situacích se snažíme nabídnout alespoň materiální pomoc, uhrazení veteriny nebo kastrace, pokud to je možné," dodala Pollaková.
