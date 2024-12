Útulky v Brně a okolí neočekávají po Vánocích výrazný nárůst počtu zvířat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Jihomoravské útulky na základě zkušenosti z předchozích let neočekávají, že by musely v lednu přijímat větší množství domácích zvířat - nevhodných vánočních dárků. Přestože se zvířata darovaná pod stromeček do těchto zařízení stále občas dostávají, jejich příliv je rovnoměrný a rozložený do celého roku. Vyplývá to z odpovědí provozovatelů útulků, které ČTK oslovila.Útulek brněnské městské policie přijímá ročně přibližně 350 koček a 300 psů. Po svátcích se tam počet nově příchozích zvířat příliš nezvyšuje. "Zvířata se k nám dostávají spíše průběžně. Nejčastěji kvůli nezvládnuté výchově nebo změně životní situace majitele," řekla vedoucí Petra Volešová.

Návrat zvířat po Vánocích nepozoruje ani majitelka útulku Interpespenzion v Brně Ivana Štolpa. Podle ní je důvodem samotný přistup organizace k adopcím. "Pejska pod stromeček si u nás lidé pořídit nemohou. Od 18. prosince až do začátku ledna žádné nevydáváme. Navíc adopce u nás není okamžitá. Pokud si k nám někdo přijde pro zvíře, dostane ho do dočasné péče na rok, během kterého budeme monitorovat, jak se o něj stará," vysvětlila Štolpa.

V útulku Tibet v Bučovicích na Vyškovsku je sice adopce možná i během svátků, ale pouze po domluvě a za přísných podmínek. "Neschvalujeme, pokud si někdo chce vzít mazlíčka jen jako dárek pro dítě. Často to končí tak, že se o zvíře nikdo nestará a rodiče ho jednoduše vrátí," sdělila Alžběta Blašková z útulku.

Podle Blaškové je klíčové, aby chtěla mazlíčka celá rodina a aby se na jeho příchod dobře připravila. "V takových případech jim zvíře rádi svěříme. Vnímáme to i jako dar pro něj, protože najde nový domov a milující rodinu," dodala.

I tak ale upozorňuje, že Vánoce nejsou pro adopci ideální. "Zvíře potřebuje čas a klid na adaptaci v novém domově. Vánoce jsou hektické, jezdí se po rodinách, a to pro kočku nebo psa není dobré. Doporučuji proto adopci raději odložit na jiné období," řekla Blašková.

