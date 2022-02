Fiala chce s rakouským kancléřem mluvit o postoji jeho země k jaderné energetice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Premiér Petr Fiala (ODS) plánuje na okraji evropského summitu jednat s rakouským kancléřem Karlem Nehammerem mimo jiné o postoji jeho země k jaderné energetice. Novinářům to řekl před odletem na summit do Bruselu. Budu chtít s panem kancléřem mluvit i o tom, proč je jádro tak důležité pro ČR, v čem my vidíme jeho přínos, uvedl Fiala.

"Budu se snažit, aby to bylo viděno i rakouskou vládou," podotkl český premiér. Rakousko plánuje podat žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie proti rozhodnutí Evropské komise, které dočasně zařadilo jádro a zemní plyn mezi zelené investice.

Fiala zopakoval, jak důležité pro Česko je, že Evropská komise schválila dočasné zařazení jádra a plynu mezi čisté zdroje energie. Komise v taxonomii vyšla vstříc zemím jako Francie, Polsko či Česko, které chtějí na jadernou energii a plyn sázet při odstavování elektráren či tepláren využívajících uhlí nebo ropu. "Česká republika bude mít možnost rozvíjet jadernou energii, je to důležité hlediska soběstačnosti a cenové udržitelnosti," konstatoval.

Úvodní den dvoudenního summitu se bude skládat z tematicky zaměřených kulatých stolů a pracovní večeře. Českého premiéra při jeho první bruselské cestě čeká kromě summitu s Afrikou a unijní debaty o ukrajinské krizi také schůzka s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, s níž bude mluvit o přípravě českého předsednictví EU. Setká se též šéfkou Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou. Dnes Fiala uvedl, že chce na summitu projednávat také téma energetiky.

reklama