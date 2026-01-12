https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/filip-turek-se-stal-zmocnencem-pro-klimatickou-politiku.podle-fialy-nemuze-nahradit-ministra-slo-by-o-obchazeni-ustavy
Filip Turek se stal zmocněncem pro klimatickou politiku. Podle Fialy nemůže nahradit ministra, šlo by o obcházení ústavy

12.1.2026 16:29 | PRAHA (ČTK)
Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek, kterého prezident Petr Pavel nechce jmenovat ministrem životního prostředí, se stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku. Tato pozice není podle bývalého premiéra Petra Fialy (ODS) funkcí, která nahrazuje ministra. Bylo by to obcházení ústavy, uvedl dnes na síti X. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) upozornil i na zákon o střetu zájmů, podle kterého poslanec nesmí být v žádné funkci na ministerstvu.
 
Premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním jednání koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů řekl, že v souvislosti s Turkem jde o dočasné řešení. Podle něj vláda zároveň zrušila funkci zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání o klimatu. Ministerstvo dál dočasně povede předseda Motoristů Petr Macinka, podle kterého ale strana na Turkově nominaci na ministra dál trvá.

Turek dnes ráno uvedl, že by mohl být vládním zmocněncem a zprostředkovaně také vést ministerstvo. "Když palivem pro tvůj spalovací motor je touha po funkci," reagoval na Turkovo prohlášení předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan.

Podle Fialy by navíc tento krok byl obcházením ústavy i demokratických pravidel vládnutí. Ministerstvo musí řídit člen vlády, ne zmocněnec, konstatoval. Hladík pak připomněl zákon o střetu zájmů, podle kterého nesmí být poslanec ani senátor v žádné výkonné ani pracovní pozici na ministerstvu nebo v ústředních orgánech státní správy. "Výjimkou je pouze jmenování prezidentem podle ústavy. Filip Turek by to měl vzdát," napsal na síti X Hladík.

Na tom, že vládní zmocněnec nemůže ani zprostředkovaně vést ministerstvo, se shodli i právníci, které dnes oslovila ČTK. Podle nich by to bylo obcházení ústavních pravidel. "Toto není ústavní řešení, to je technické řešení. K ústavnímu řešení budeme potřebovat pana prezidenta," uvedl Macinka. Pavel podle něj porušuje ústavu.

Ministerstvo bude Macinka dál řídit s týmem náměstků a slovo bude mít podle něj i nový zmocněnec.

