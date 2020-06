Foglarovi příznivci chtějí pomoci s obnovu lesa u Sluneční zátoky

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Jirkasv / Jirkasv / Wikimedia Commons Jaroslav Foglar (1907 až 1999) ve Sluneční zátoce tábořil v letech 1925 až 1945, stala se také předlohou pro jeho knihu Hoši od Bobří řeky.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara chce pomoci s obnovou lesa u Sluneční zátoky poblíž Ledče nad Sázavou. Les kolem slavného Foglarova tábořiště napadl kůrovec, v nejbližší době bude vykácený. Sdružení spustilo online sbírku na podporu vysázení nového lesa, do zátoky chtějí jeho členové také jezdit na brigády. ČTK to sdělil Radek Petr ze sdružení, který akci inicioval.

Místo u řeky Sázavy, kde Foglar se svým oddílem dlouhá léta tábořil, podle sdružení kvůli kácení lesa ztrácí svůj charakter. "Rozhodli jsme se nabídnout majitelům pozemků pomoc a urychlit znovuzalesnění zátoky," uvedl Petr.

Sobotním happeningem si foglarovci v zátoce připomenou 75 let od konání Tábora svobody, který vedl Foglar ve Sluneční zátoce v roce 1945. Na louce postaví repliku tábora. "Přijede také poslední žijící pamětník tohoto tábora, sedmadevadesátiletý Song z Foglarova oddílu," uvedl Petr.

Jaroslav Foglar (1907 až 1999) ve Sluneční zátoce tábořil v letech 1925 až 1945, stala se také předlohou pro jeho knihu Hoši od Bobří řeky. Od roku 1997 připomíná spisovatele v zátoce památník, u něhož se každoročně koná setkání příznivců Foglarova díla a jeho pedagogického odkazu.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara letos slaví 30 let existence. Připomíná také to, že před 100 lety vstoupil Foglar do skautu, kde později dostal přezdívku Jestřáb.

