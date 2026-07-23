Fotopast potvrdila výskyt invazního mývala severního v CHKO Soutok
"Ohrožuje ptáky hnízdící na zemi, ale i na stromech, obojživelníky, drobné obratlovce, bezobratlé i vzácné druhy měkkýšů. Sežere zkrátka vše, na co přijde. Další nepříjemností, která se s jeho výskytem pojí, je přenos některých nemocí a parazitů, například mývalí škrkavky," popsala správa.
Do evropské přírody se mýval dostal kvůli člověku ve 30. letech minulého století, kdy byl ze Severní Ameriky dovezen jako kožešinové zvíře. Snahy o regulaci jeho stavů jsou však podle ochranářů zatím málo úspěšné. Komplikuje je mimo jiné vynalézavost zvířat, která dokážou uniknout i z odchytových pastí.
CHKO Soutok má rozlohu asi 125 čtverečních kilometrů, letos na začátku července oslavila rok od vzniku. Je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 byl v oblasti popsán nový druh brouka kožojeda moravského. Žije tam i v Česku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se v ní také 250 druhů ptáků, například vzácný orel královský. Oblasti se proto říká Moravská Amazonie.
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