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Fotopast potvrdila výskyt invazního mývala severního v CHKO Soutok

23.7.2026 15:04 | BŘECLAV (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Huskyherz / Pixabay
Fotopast potvrdila výskyt invazního mývala severního v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Šelma pocházející ze Severní Ameriky představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky či měkkýše. Správa CHKO Soutok o tom informovala na sociální síti Facebook. Odlov mají podle správy dobrovolně na starost myslivci, koncepční řešení dosud neexistuje.
 
Mýval severní patří v Evropě k nejúspěšnějším invazním druhům. Podle ochránců přírody je to dáno zejména jeho vysokou inteligencí, přizpůsobivostí a absencí přirozených nepřátel v evropské přírodě. S rostoucí populací se však stupňují škody, které v krajině působí.

"Ohrožuje ptáky hnízdící na zemi, ale i na stromech, obojživelníky, drobné obratlovce, bezobratlé i vzácné druhy měkkýšů. Sežere zkrátka vše, na co přijde. Další nepříjemností, která se s jeho výskytem pojí, je přenos některých nemocí a parazitů, například mývalí škrkavky," popsala správa.

Do evropské přírody se mýval dostal kvůli člověku ve 30. letech minulého století, kdy byl ze Severní Ameriky dovezen jako kožešinové zvíře. Snahy o regulaci jeho stavů jsou však podle ochranářů zatím málo úspěšné. Komplikuje je mimo jiné vynalézavost zvířat, která dokážou uniknout i z odchytových pastí.

CHKO Soutok má rozlohu asi 125 čtverečních kilometrů, letos na začátku července oslavila rok od vzniku. Je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 byl v oblasti popsán nový druh brouka kožojeda moravského. Žije tam i v Česku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se v ní také 250 druhů ptáků, například vzácný orel královský. Oblasti se proto říká Moravská Amazonie.

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