Francie se snaží odložit plnění klimatických cílů EU, píše Politico

Francie usiluje o odklad nových klimatických závazků Evropské unie, k jejichž silným zastáncům dosud patřila. Napsal to bruselský web Politico s odkazem na několik diplomatických zdrojů. EU by se v příštích měsících měla dohodnout na úrovni snížení emisí skleníkových plynů pro roky 2035 a 2040 a Francie se podle webu přidává k zemím, které usilují o odklad závazků.Zástupce unijních států čeká jednání o dvou závazcích. Ten pro rok 2035 je spojen s Pařížskou klimatickou dohodou, od jejíhož uzavření uplynulo deset let a Francie je považována za jejího důležitého zastánce. Signatářské země by se měly do září shodnout na svých závazcích a za celou EU se hovoří o snížení emisí o 72,5 procenta v porovnání s hodnotami z roku 1990. Závazek unie je přitom klíčový vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump vyvázal z dohody Spojené státy.

EU přitom zároveň bude schvalovat své vlastní právně závazné emisní limity k roku 2040. Evropská komise má příští týden představit návrh počítající s omezením zplodin skleníkových plynů o 90 procent proti roku 1990.

Několik zemí v čele s Polskem a Maďarskem usiluje o to, aby se EU v současnosti soustředila pouze na první cíl a aby debatu o závazcích k roku 2040 odložila. Podle bruselského webu se k nim nyní přidala Francie. Prezident Emmanuel Macron měl podle zdrojů listu v plánu otevřít téma na dnešní debatě lídrů členských zemí v Bruselu.

"Francie je v čele (této snahy)," citoval web Politico jednoho z diplomatů obeznámených s vývojem. Také podle dalších zdrojů Paříž usiluje o odklad, ačkoli francouzská vláda to zatím oficiálně popírá.

Česká vláda prosazuje především zmírňování emisních pravidel pro automobilky a staví se skepticky k rozšiřování systému emisních povolenek, v otázce obecných limitů se výrazněji neangažuje.

Maďarsko a Polsko se pokoušejí oddálit debatu o limitech pro rok 2040, v čemž jim nyní Francie může pomoci. Někteří činitelé podle bruselského webu tvrdí, že jejich konečným cílem je dosáhnout snížení celkového závazku. Pokud by se však EU do září neshodla na svém cíli pro rok 2035 spojeném s Pařížskou dohodou, může to podle webu Politico zásadně omezit její význam, neboť evropské státy se pokoušejí k dodržování závazků přimět další zásadní znečišťovatele ovzduší jako je Čína nebo Indie.

