Francie uzákoní zásadu potravinové suverenity, uvedl Attal v reakci na protesty

Francouzský premiér Gabriel Attal oznámil, že Francie zapracuje do zákona zásadu "potravinové suverenity", a představil další opatření, která mají potlačit nepokoje francouzských zemědělců, jež se mezitím rozšířily i do dalších evropských zemí. Attal to podle agentury Reuters oznámil na tiskové konferenci. Dodal, že je třeba více pracovat na řešení obav farmářů na úrovni Evropské unie, zejména pokud jde o dohody o volném obchodu.

"Pokud jde o Ukrajinu, dosahujeme pokroku při vytváření ochranných doložek, zejména u drůbeže. Otázkou obilovin se budeme muset zabývat v rámci nadcházejících jednání," prohlásil Attal.

Francouzská vláda od letoška trvale vyčlení 150 milionů eur na zmírnění daňové a sociální zátěže chovatelů hospodářských zvířat v zemi, oznámil na konferenci Attal. "Naši zemědělci potřebují konkrétní podporu. Proto (...) jim od letošního roku a trvale poskytneme 150 milionů eur (3,7 miliardy Kč) na daňovou a sociální podporu," řekl na tiskové konferenci v době, kdy ve Francii sílí protesty zemědělců. Francie také plánuje zakázat dovoz ovoce a zeleniny ošetřených pesticidem thiacloprid, uvedl Attal.

Francouzská vláda bude rovněž usilovat o to, aby Evropská unie přijala "jasné právní předpisy" definující syntetické maso, které se vyrábí z buněk živočišných tkání a v současné době není v EU povoleno.

"Syntetické maso nezapadá do našeho pojetí potravin francouzského typu. Proto bych rád viděl jasnou legislativu na evropské úrovni o tom, co je syntetické maso," prohlásil Attal.

Mnozí zemědělci ve Francii, která je největším zemědělským producentem v Evropské unii, tvrdí, že čelí rostoucímu tlaku ze strany maloobchodníků na snižování cen, což ohrožuje jejich živobytí. Zemědělské odbory si stěžují také na levný dovoz potravin ze zahraničí, nedostatečný přístup k vodě, nadměrnou byrokracii či ekologická pravidla. Zahájili proto opakované protesty a blokády hlavních silničních tahů.

