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Francouzská ministryně, která chtěla podat demisi, nakonec zůstane ve vládě

22.7.2026 22:07 (ČTK)
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Foto | Just_One_Pic / Shutterstock
Poté, co francouzská ministryně životního prostředí Monique Barbutová oznámila, že podá demisi kvůli kontroverznímu zemědělskému zákonu, rozhodla se nakonec na žádost prezidenta Emmanuela Macrona zůstat ve funkci. Informovala o tom agentura AFP. Legislativa uděluje dočasné výjimky pro pesticidy, jejichž používání je omezeno a jež jsou podle vědců škodlivé pro včely.
 
Barbutová nakonec zůstane ve funkci vzhledem k naléhavé potřebě zasáhnout proti důsledkům klimatických změn, které tvrdě postihují Francii, a aby mohla řešit výzvy v oblasti životního prostředí a zdraví, oznámila její kancelář. "Zůstanu, dokud budu mít záruku, že budu moci jednat, ale mohu vás jasně ujistit, že je to moje první a poslední politická zkušenost," sdělila dnes večer ministryně deníku Les Echos.

Ministryně sdělila deníku, že získala záruky přednostního řešení některých otázek, například snižování obsahu kadmia či zajištění vedení plánu na urychlení přizpůsobení se změně klimatu. "Prezident republiky mě ujistil o své podpoře. Budeme se pravidelně scházet s premiérem, abychom sledovali pokrok ve všech těchto záležitostech," doplnila.

Zákon, který parlament schválil v úterý, umožňuje Národní agentuře pro bezpečnost potravin (Anses) výjimečně povolit používání acetamipridu a flupyradifuronu v několika zemědělských odvětvích, která se potýkají s obtížemi. Mohou se používat na cukrovou řepu, jablka, lískové ořechy a třešně. Oba pesticidy patřící do skupiny agrochemikálií jsou podle předpisů Evropské unie povoleny, ve Francii jsou ale v současnosti zakázány.

Barbutová dnes dopoledne oznámila svou rezignaci na síti LinkedIn, ale prezident republiky ji nepřijal, uvedl úřad političky. "Během uplynulých devíti měsíců jsem hájila ty, kteří nepochodují, nevolí a nekřičí: ticho našich lesů, kvalitu naší vody, čistotu našeho vzduchu, bohatství našich půd a rozmanitost života. Dnes musím uznat, že síly, které se těmto cílům staví na odpor, nabyly takové moci, že už nemám prostředky k tomu, abych tuto ambici dotáhla do konce," napsala Barbutová. "V rozporu se závazky, které mi byly dány, vláda zabránila jakékoli diskusi o zrušení tohoto ustanovení," dodala.

Politička jmenovaná loni v říjnu dnes ale svou demisi zrušila poté, co nejvyšší francouzský soud zablokoval klíčovou část sporného zemědělského zákona, který by znovu povolil používání acetamipridu. Tento pesticid je ve Francii zakázán od roku 2018 kvůli jeho škodlivému vlivu na včely a další opylovače. Soud tehdy uvedl, že zákon neochraňoval životní prostředí ani budoucí generace.

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