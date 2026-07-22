Francouzská ministryně podá demisi kvůli zákonu povolujícímu některé pesticidy
"Během uplynulých devíti měsíců jsem hájila ty, kteří nepochodují, nevolí a nekřičí: ticho našich lesů, kvalitu naší vody, čistotu našeho vzduchu, bohatství našich půd a rozmanitost života. Dnes musím uznat, že síly, které se těmto cílům staví na odpor, nabyly takové moci, že už nemám prostředky k tomu, abych tuto ambici dotáhla do konce," napsala Barbutová na sociálních sítích. "V rozporu se závazky, které mi byly dány, vláda zabránila jakékoli diskusi o zrušení tohoto ustanovení," dodala.
Politička jmenovaná loni v říjnu odchází rok poté, co nejvyšší francouzský soud zablokoval klíčovou část sporného zemědělského zákona, který by znovu povolil používání acetamipridu. Tento pesticid je ve Francii zakázán od roku 2018 kvůli jeho škodlivému vlivu na včely a další opylovače. Soud tehdy uvedl, že zákon neochraňoval životní prostředí ani budoucí generace.
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