Francouzští rolníci protestují proti paktu Mercosur, traktory byly ve Versailles
Francouzští zemědělci stojí v čele protestů proti dohodě Mercosur dlouhodobě a tamní vládní politici se snaží její přijetí zablokovat. Dnes asi dvě desítky traktorů dorazily k historickému sídlu francouzských králů ve Versailles, kde se podle agentury AFP shromáždila zhruba stovka protestujících. Zemědělci dávali najevo, že dnes jde pouze o menší protest míněný jako varování. Pokud jim vláda nevyjde vstříc, jsou připraveni v zimě blokovat ulice Paříže.
Skupiny rolníků dávaly najevo nespokojenost po celé zemi, zejména v jižní zemědělské části Francie. V Toulouse a okolí se s traktory pokoušeli stavět bariéry z balíků sena a blokovat dopravu, žádné větší problémy však policie neregistrovala. Ve Štrasburku a jiných městech skupinky zemědělců procházely trhy a zjišťovaly, odkud pochází prodávané ovoce či zelenina. Ve městě Angers na západě země uspořádali zemědělci "hostinu ostudy", při níž na stole shromáždili produkty od podle nich neférové konkurence: cherry rajčata z Maroka, zelené fazole z Keni, hrušky z Jihoafrické republiky či kuřecí maso z Thajska.
Evropská komise (EK) dohodu Mercosur oficiálně představila na začátku září, čímž zahájila náročný ratifikační proces. S dohodou budou muset souhlasit členské státy i Evropský parlament, kde není zcela jasné, zda smlouva získá dostatečný počet hlasů pro schválení. Komise tvrdí, že dohoda představuje příležitost pro zvýšení exportu evropských potravin a zemědělských produktů a jejich lepší ochranu na latinskoamerických trzích.
