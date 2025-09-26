https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/francouzsti-rolnici-protestuji-proti-paktu-mercosur-traktory-byly-ve-versailles
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Francouzští rolníci protestují proti paktu Mercosur, traktory byly ve Versailles

26.9.2025 19:45 (ČTK)
Francouzští zemědělci dnes opět vyrazili protestovat proti dohodě o volném obchodu s jihoamerickými zeměmi sdruženými v organizaci Mercosur, která podle nich ohrozí odbyt jejich vlastní produkce. Asi stovka farmářů s traktory dorazila ráno k zámku Versailles, další se při poklidných akcích později shromáždili na různých místech Francie, píší tamní média.
 
"Cílem této mobilizace je bezpochyby přitáhnout pozornost hlavy státu (Emmanuela Macrona)," řekl předseda největšího svazu francouzských zemědělců FNSEA Arnaud Rousseau. Rolníkům podle Rousseaua vadí, že dohoda podle nich umožňuje rozšířit dovoz potravin ze zemí mimo EU, při jejichž výrobě není nutné respektovat tak přísné podmínky jako v unii. Kromě států Mercosur, jimiž jsou Argentina, Brazílie, Bolívie, Paraguay a Uruguay, jsou zemědělci nespokojeni i s dovozem z afrických zemí či Ukrajiny.

Francouzští zemědělci stojí v čele protestů proti dohodě Mercosur dlouhodobě a tamní vládní politici se snaží její přijetí zablokovat. Dnes asi dvě desítky traktorů dorazily k historickému sídlu francouzských králů ve Versailles, kde se podle agentury AFP shromáždila zhruba stovka protestujících. Zemědělci dávali najevo, že dnes jde pouze o menší protest míněný jako varování. Pokud jim vláda nevyjde vstříc, jsou připraveni v zimě blokovat ulice Paříže.

Skupiny rolníků dávaly najevo nespokojenost po celé zemi, zejména v jižní zemědělské části Francie. V Toulouse a okolí se s traktory pokoušeli stavět bariéry z balíků sena a blokovat dopravu, žádné větší problémy však policie neregistrovala. Ve Štrasburku a jiných městech skupinky zemědělců procházely trhy a zjišťovaly, odkud pochází prodávané ovoce či zelenina. Ve městě Angers na západě země uspořádali zemědělci "hostinu ostudy", při níž na stole shromáždili produkty od podle nich neférové konkurence: cherry rajčata z Maroka, zelené fazole z Keni, hrušky z Jihoafrické republiky či kuřecí maso z Thajska.

Evropská komise (EK) dohodu Mercosur oficiálně představila na začátku září, čímž zahájila náročný ratifikační proces. S dohodou budou muset souhlasit členské státy i Evropský parlament, kde není zcela jasné, zda smlouva získá dostatečný počet hlasů pro schválení. Komise tvrdí, že dohoda představuje příležitost pro zvýšení exportu evropských potravin a zemědělských produktů a jejich lepší ochranu na latinskoamerických trzích.

