Švýcarská vesnice Brienz bude už druhou zimu neobyvatelná, ohrožuje ji masa suti

6.10.2025 01:53 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Paula Funnell / Flickr
Do švýcarské horské vesnice Brienz, kterou ohrožuje 1,2 milionu kubických metrů suti, se její obyvatelé nesmí vrátit ani druhou zimu po sobě. Informuje o tom agentura DPA.
 
Silné srážky nebo pád kusů skalního masivu by mohly urychlit pohyb nestabilního materiálu nad vesnicí v kantonu Graubünden a způsobit jeho pád směrem k obci, uvedly dnes úřady.

Vesnice Brienz na východě Švýcarska byla evakuována z obavy ze sesuvu půdy v listopadu 2024, asi 80 obyvatel muselo opustit své domovy. Jejich evakuace potrvá ještě několik dalších měsíců, rozhodla nejnovější zpráva. Do odvolání se obyvatelé mohou do vesnice přes den vrátit a postarat se o své zemědělské plochy. Nesmí však v obci přespávat. Do konce září měli obyvatelé čas se dobrovolně rozhodnout, zda chtějí Brienz trvale opustit.

Staletá vesnice Brienz leží v německy a rétorománsky hovořící části kantonu Graubünden. Leží v nadmořské výšce asi 1150 metrů a měla necelých 100 obyvatel.

