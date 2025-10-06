Švýcarská vesnice Brienz bude už druhou zimu neobyvatelná, ohrožuje ji masa suti
6.10.2025 01:53 (ČTK)
Vesnice Brienz na východě Švýcarska byla evakuována z obavy ze sesuvu půdy v listopadu 2024, asi 80 obyvatel muselo opustit své domovy. Jejich evakuace potrvá ještě několik dalších měsíců, rozhodla nejnovější zpráva. Do odvolání se obyvatelé mohou do vesnice přes den vrátit a postarat se o své zemědělské plochy. Nesmí však v obci přespávat. Do konce září měli obyvatelé čas se dobrovolně rozhodnout, zda chtějí Brienz trvale opustit.
Staletá vesnice Brienz leží v německy a rétorománsky hovořící části kantonu Graubünden. Leží v nadmořské výšce asi 1150 metrů a měla necelých 100 obyvatel.
