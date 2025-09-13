https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/produkce-vina-ve-francii-bude-letos-kvuli-horku-a-suchu-pod-petiletym-prumerem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Produkce vína ve Francii bude letos kvůli horku a suchu pod pětiletým průměrem

13.9.2025 12:32 | PAŘÍŽ (ČTK)
Diskuse: 1
Vinice ve Francii
Vinice ve Francii
Foto | PHB.cz (Richard Semik) / Shutterstock
Produkce vína ve Francii by v letošním roce měla stoupnout ve srovnání s předchozím rokem poznamenaným dešti o tři procenta. Ve srovnání s průměrem za posledních pět let však bude nižší o 13 procent, protože srpnová vlna veder a sucha a menší plocha vinic snížily produkci v některých důležitých regionech, uvedlo francouzské ministerstvo zemědělství. Francie soupeří s Itálií a Španělskem o pozici největšího producenta vína na světě.
 
Produkce vína by podle ministerstva měla činit 37,4 milionu hektolitrů. Minulý měsíc přitom ministerstvo odhadovalo, že bude činit 40 milionů až 42,5 milionu hektolitrů. Jeden hektolitr odpovídá zhruba 133 standardním lahvím vína, upozornila agentura Reuters.

Horké počasí a sucho v srpnu podle ministerstva zasáhly několik vinic, zejména v regionech Charentes, Burgundsko, Beaujolais a Languedoc-Roussillon. Poškozeny byly především hrozny – klesl obsah šťávy a zrychlilo dozrávání bobulí, což posunulo termíny sklizně a snížilo produkční potenciál.

K poklesu objemu produkce přispělo také zmenšení plochy vinic. Od poslední sklizně bylo v Bordeaux, na jihozápadě a v Languedoku-Roussillonu vykáceno více než 20 000 hektarů vinic. Francie dotuje kácení vinic, aby se tak vyhnula přebytku nabídky, když spotřeba vína klesá. To někteří producenti kritizují, protože to zvyšuje zranitelnost jižních oblastí vůči lesním požárům.

V Champagne začíná sklizeň na začátku září, tedy dříve, než je obvyklé. Přestože horko a slabé kvetení negativně ovlivnily vinice, očekává se, že produkce překročí úroveň z loňského roku o 12 procent, i když zůstane asi deset procent pod pětiletým průměrem.

V Bordeaux začala sklizeň již v polovině srpna, výnosy zde ale zasáhly vlny veder. Produkce by měla zůstat přibližně na úrovni roku 2024, ale je stále o 15 procent nižší než pětiletý průměr.

Beaujolais čeká podle ministerstva nejnižší výnos od roku 2012. S nižším meziročním objemem produkce se počítá také v oblasti Languedoc a jihozápadní Francii, zatímco údolí Loiry očekává zvýšení produkce oproti loňskému roku.

Jan Šimůnek

13.9.2025 13:23
Ovšem tento typ počasí zvyšuje cukernatost šťávy, takže vína budou silnější, a navíc přítomnost stresových faktorů činí zpravidla vína chutnější pro konzumenty.
