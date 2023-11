GasNet spustil prodej bioLNG jako první v ČR, palivo poslouží kamionům

Zdroj | GasNet Zkapalněný biometan je možné nyní tankovat v Klecanech, v Mladé Boleslavi, v Nýřanech na Plzeňsku, v Jažlovicích u Prahy a v Kaplici na Českokrumlovsku, šestá stanice zahájí brzy provoz v Hradci Králové.

Distributor plynu GasNet dnes v Klecanech u Prahy a na dalších stanicích spustil prodej bioLNG, tedy zkapalněného biometanu. Je prvním v ČR. Palivo poslouží především kamionům, ale mohou zde tankovat i autobusy a další vozy nad 12 tun s příslušným pohonem. Zcela v provozu je nyní pět plniček GasNetu, kde je možné tankovat bioLNG, šestá bude v provozu brzy. Na dnešním oficiálním spuštění provozu to řekl vedoucí rozvoje GasNetu Filip Dostál.

BioLNG pomůže snížit dopravcům náklady na emisní povolenky, které mají pro dopravu začít platit v roce 2027. Pro nákladní dopravu je tento druh pohonu podle Dostála jediné aktuálně dostupné řešení, jak plnit emisní cíle ČR v nákladní silniční dopravě.

V ČR je nyní registrováno 70 000 nákladních vozů, z nich je s pohonem na zkapalněný plyn 155. Pro splnění emisních cílů pro rok 2030 by podle Dostála v tuzemsku stačilo, aby bylo v provozu 8000 kamionů, které by jezdily na obnovitelné palivo. "Biometan má své limity, co se týká jeho produkce v České republice, takže my počítáme, že je tady potenciál řádově pro 10 000, 14 000 nákladních vozidel, ale to už se bavíme o horizontu roku 2035 a dál, ale tam zase věříme, že přijdou jiné obnovitelné plyny, například vodík," řekl vedoucí rozvoje GasNetu.

V ČR je podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) aktuálně 540 bioplynových stanic, které vyrábějí elektřinu a teplo většinou vypouštějí do ovzduší. "Naší vizí je opravdu to přetvořit na biometanové stanice," doplnil Hladík. Technologie je podle něj poměrně jednoduchá, vejde se do jednoho kontejneru, a díky úpravě legislativy se provozovatelé bioplynových stanic budou moci snadněji napojit.

Bioplyn nyní sice vychází dráže než fosilní paliva, avšak po jejich zdražení o emisní náklady bude konkurenceschopný. GasNet proto navrhl, aby vláda pro podporu prvních dopravců investovala 300 milionů korun, aby se eliminovaly dvě miliardy korun každý rok na zvýšených nákladech v nákladní dopravě v důsledku emisních povolenek. Pořízení kamionu s pohonem na zkapalněný plyn je o pětinu až čtvrtinu dražší oproti dieslovému pohonu. Provozovatelé kamionů ale ušetří při provozu v důsledku nižších poplatků na mýtném.

GasNet zajišťuje dodávky zemního plynu domácnostem a firmám na celém území ČR kromě Prahy a Jihočeského kraje, spravuje 65 000 kilometrů plynovodů, má více než 2,3 milionu zákazníků. Hospodářské noviny (HN) v červnu uvedly, že je firma od letoška na prodej. Polostátní energetická společnost ČEZ pak v srpnu oznámila, že se o GasNet bude ucházet. Firmě GasNet v loňském roce klesl čistý zisk na 1,89 miliardy korun, což je meziročně o 35 procent méně.

