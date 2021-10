Gates chystá v Británii investice do technologií šetrných k přírodě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Spoluzakladatel americké softwarové společnosti Microsoft Bill Gates se dohodl na spolupráci s britskou vládou a hodlá ve Spojeném království investovat do technologií, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Zaměří se na to, aby nové technologie byly cenově dostupnější, informovala agentura Reuters.

Vlády evropských zemí se snaží omezit skleníkové plyny, aby nejpozději do roku 2050 dosáhly takzvané uhlíkové neutrality.Tento záměr znamená, že každá země bude schopna zneutralizovat tolik emisí, kolik jich vyprodukuje.

Gates promluvil na Globálním investičním summitu (GIS), který pořádá britská vláda a kterého se zúčastnil i premiér Boris Johnson. Gates řekl, že investice jsou potřeba k dalšímu rozvoji nových technologií, které jsou nyní pro spotřebitelský trh příliš drahé. Ve spolupráci s vládou chce navrhnout, které projekty by měly dostat prioritu. Alespoň jeden projekt by měl být rozpracován do pěti let.

"Zajistíme objemnější výrobu, a tak snížíme náklady, abychom je dostali tam, kde jsme teď se solární energií a s větrnou energií ze zařízení umístěných na pevnině," řekl Gates. "Aby se daly rozšířit a díky tomu pak i snížit emise," dodal.

Vláda premiéra Johnsona uvedla, že partnerství s Gatesem za 400 milionů liber (12,1 miliardy Kč) zvýší investice do takzvaných zelených technologií po celé Británii. A to i do zeleného vodíku, dlouhodobého skladování energie, udržitelného leteckého paliva a přímého zachycování oxidu uhličitého ze vzduchu.

Gates investice slíbil prostřednictvím svého programu Breakthrough Energy Catalyst. Ten dává dohromady koalici soukromých investorů, kteří chtějí podpořit inovace ve snaze mírnit klimatické změny. Británie už slíbila investovat nejméně 200 milionů liber do rozvoje nových projektů. Investoři a firmy z Gatesova projektu poskytnou stejnou částku.

