Gazprom varuje před rizikem zrušení plynovodu Nord Stream 2

Katka Pazderů 20.1.2021 05:28

Kdyby se takhle "válčilo" i o ropovody Družba, tak bychom dnes měli auta na elektřinu, protože by nebylo v Evropě dost ropy. Ano, nový plynovod je zbytečný, protože do 50 let budeme opravdu téměř bez fosilních paliv, ale třeba se to těm investorům i na 50 let vyplatí.

