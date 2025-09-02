https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/genova-banka-v-praze-chrani-pres-43.000-vzorku-od-jetele-po-rajcata
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Genová banka v Praze chrání přes 43 000 vzorků, od jetele po rajčata

2.9.2025 01:16 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
V genové bance v pražské Ruzyni se aktuálně nachází přes 43 000 položek, od různých odrůd pšenic, po rajčata, tykve nebo třeba jetel. Česko spravuje v rámci Národního programu genetických zdrojů rostlin 57 939 vzorků. V roce 1951, kdy vzniklo první oddělení pro genetické zdroje, to bylo 6000. Vzorky mohou v bankách přečkat desítky let, uložením to ale nekončí. Cílem je zachovat a vyšlechtit odrůdy, které v budoucnu například odolají změně klimatu, řekla Dagmar Janovská, vedoucí týmu genové banky a předsedkyně sítě evropských genových bank.
 
Například různé odrůdy pšenice, kterou dnes zemědělci pěstují, jsou podle Janovské vyšlechtěné na aktuální podmínky, v budoucnu ale může být situace vzhledem ke změně klimatu jiná. "Budou strašná sucha, nebo se naopak ochladí, a odrůdy, které teď pěstujeme, nebudeme moct pěstovat, protože nebudou použitelné v těch podmínkách, které nastanou. Ale v materiálech, které máme uchovávané, se může objevit něco, co můžeme použít jako zdroj pro šlechtění nebo výzkum. A to je ta hlavní myšlenka," řekla Janovská.

Různá vědecká centra mohou genovou banku v Národním centru zemědělského a potravinářského výzkumu požádat o poskytnutí vzorku, se kterým mohou následně provádět další výzkum nebo šlechtit nové varianty. Nově vyšlechtěnou odrůdu lze následně zaslat zpět do genové banky.

Vzorky jsou v bance uložené v sedmi komorách chlazených na minus 18 stupňů Celsia. "Musí dojít k vyčištění vzorku, usušení, hodnotí se i klíčovost. A až pokud splňuje všechny parametry na uložení, tak se dá vzorek do sklenice a putuje na uložení do genové banky, kde může přečkat, 30, 40, 50 i více let," uvedla Janovská.

Nejcennější položky posílá Česko do záložních bank v zahraničí, část má například na Slovensku, necelých 2000 pak ve světové genové bance na Špicberkách. Ještě v roce 2018 mělo Česko ve světovém úložišti 1168 jedinečných českých druhů a odrůd zemědělských plodin.

Z celkových 57 939 položek tvoří 40 procent obilniny, zelenina 13 procent a luskoviny necelou desetinu. Brambory a trávy zaujímají pět procent, réva procento. Ovocné dřeviny mají podíl šest procent. Genetické zdroje rostlin uchovává v Česku celkem 16 pracovišť.

V České republice je práce s genetickými zdroji rostlin i zvířat podporována ministerstvem zemědělství prostřednictvím dotačního titulu. "V okamžiku, kdy zaslechnete, že národní dotace budou krácené nebo nebudou vůbec, tak pro nás je to likvidace," uvedla Janovská.

V médiích se v uplynulých týdnech objevily spekulace o tom, že ministerstvo financí navrhlo na příští rok nulové národní dotace, premiér Petr Fiala (ODS) to ve středu po jednání vlády označil za chybnou interpretaci podkladů. Problém s financováním a nedostatkem odborníků ale podle Janovské spojuje všechny evropské genové banky.

Ministerstvo letos rozdělí 85 milionů korun mezi veřejné instituce a soukromé společnosti, které uchovávají genetické zdroje rostlin, zvířat a mikroorganismů.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
ječmen Foto: Frederick Lang Jr. Flickr Olomoučtí vědci jako první v EU testují na poli geneticky editovaný ječmen Pryšec skrytý Foto: Mendelova univerzita v Brně Český vědec nalezl v Somálsku nový druh pryšce. Je malý, trnitý a dokonale maskovaný Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně- skleníky Foto: Mercy Wikimedia Commons Botanici v Somálsku objevili tajemný pryšec. V září jej představí v Brně

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 38

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 3

Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství

Diskuse: 4

Praha prověří možnost prodloužení linky metra D na Náměstí Republiky

Diskuse: 2

Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko

Matěj Pomahač: Je vládní strategie těžby návrat do doby kamenné, nebo reálného socialismu?

Diskuse: 59

David Číp, Petr Kafka a Břeněk Michálek: Když čápi na hnízdech mají trable. Pomáhat? A jak?

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist