Genová banka v Praze chrání přes 43 000 vzorků, od jetele po rajčata
Různá vědecká centra mohou genovou banku v Národním centru zemědělského a potravinářského výzkumu požádat o poskytnutí vzorku, se kterým mohou následně provádět další výzkum nebo šlechtit nové varianty. Nově vyšlechtěnou odrůdu lze následně zaslat zpět do genové banky.
Vzorky jsou v bance uložené v sedmi komorách chlazených na minus 18 stupňů Celsia. "Musí dojít k vyčištění vzorku, usušení, hodnotí se i klíčovost. A až pokud splňuje všechny parametry na uložení, tak se dá vzorek do sklenice a putuje na uložení do genové banky, kde může přečkat, 30, 40, 50 i více let," uvedla Janovská.
Nejcennější položky posílá Česko do záložních bank v zahraničí, část má například na Slovensku, necelých 2000 pak ve světové genové bance na Špicberkách. Ještě v roce 2018 mělo Česko ve světovém úložišti 1168 jedinečných českých druhů a odrůd zemědělských plodin.
Z celkových 57 939 položek tvoří 40 procent obilniny, zelenina 13 procent a luskoviny necelou desetinu. Brambory a trávy zaujímají pět procent, réva procento. Ovocné dřeviny mají podíl šest procent. Genetické zdroje rostlin uchovává v Česku celkem 16 pracovišť.
V České republice je práce s genetickými zdroji rostlin i zvířat podporována ministerstvem zemědělství prostřednictvím dotačního titulu. "V okamžiku, kdy zaslechnete, že národní dotace budou krácené nebo nebudou vůbec, tak pro nás je to likvidace," uvedla Janovská.
V médiích se v uplynulých týdnech objevily spekulace o tom, že ministerstvo financí navrhlo na příští rok nulové národní dotace, premiér Petr Fiala (ODS) to ve středu po jednání vlády označil za chybnou interpretaci podkladů. Problém s financováním a nedostatkem odborníků ale podle Janovské spojuje všechny evropské genové banky.
Ministerstvo letos rozdělí 85 milionů korun mezi veřejné instituce a soukromé společnosti, které uchovávají genetické zdroje rostlin, zvířat a mikroorganismů.
