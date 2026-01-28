https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/geologicky-pruzkum-odhalil-kontaminaci-pozemku-v-ostravskych-hostalkovicich
Geologický průzkum odhalil kontaminaci pozemků v ostravských Hošťálkovicích

28.1.2026 21:25 (ČTK)
Geologický průzkum provedený na městských pozemcích v ostravském obvodu Hošťálkovice, kde se plánovala výstavba rodinných domů, potvrdil jejich kontaminaci. Novinářům to řekl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu). Na problém znečištění upozornily rodiny, které si parcely od obvodu odkoupily se záměrem stavby rodinných domů. Výskyt nebezpečného odpadu majitelům tehdy potvrdil znalecký posudek, který si nechali zpracovat. Obvod se nakonec ve spolupráci s městem s lidmi dohodl na navrácení kupních cen a radnice si objednala geologický průzkum.
 
"Z výsledků (geologického průzkumu) je zřejmé, že je určitá kontaminace na části některých pozemků. Je ale důležité říci, že kontaminace není nějak vysoká. Nevyplývá z toho momentálně žádné riziko," uvedl Boháč. Podle něj tedy není nutná okamžitá sanace či podnikání nějakých neodkladných kroků.

"Vzhledem k tomu, že hodnoty jsou jen nadlimitní, mají úřady čas konat. Bylo to předáno vodoprávnímu úřadu při ostravském magistrátu, který si postupně bude vytahovat všechny dokumenty, aby se dopátral toho, co a jak tam bylo uloženo," řekl Boháč. Podle něj bude nyní snahou zjistit, zda byl na místo navezen nějaký neoprávněný odpad a kdo je za jeho návoz odpovědný. "Úkolem vodoprávního úřadu bude říct, jaká výše kontaminace tam je a co to znamená pro všechny složky životního prostředí a pro zdraví obyvatel v okolí," podotkl Boháč.

Na základě těchto závěrů by měla být na daných městských pozemcích vytvořena analýza rizik. Díky ní pak bude zřejmé, jak je možné s územím dále nakládat a jak by mohla vypadat jeho sanace.

V lokalitě byla v minulosti pískovna, jejíž činnost byla ukončena na přelomu 60. a 70. let. Pískovny se po konci těžby často zavážely komunálním odpadem. Kdo je ale odpovědný za navezení odhaleného kontaminovaného odpadu, není zřejmé. Podle Boháče bude snahou zjistit historii území. "Budou se z archivu vytahovat jednotlivé dokumenty, aby bylo zřejmé, co tam bylo navezeno, případně jsme zkontrolovali, zda to odpovídalo tomu, co tam bylo povoleno," řekl Boháč. Upřesnil, že analýza rizik se bude dotýkat městských pozemků o rozloze zhruba 6000 metrů čtverečních.

Online diskuse

