Geologický průzkum odhalil kontaminaci pozemků v ostravských Hošťálkovicích
"Vzhledem k tomu, že hodnoty jsou jen nadlimitní, mají úřady čas konat. Bylo to předáno vodoprávnímu úřadu při ostravském magistrátu, který si postupně bude vytahovat všechny dokumenty, aby se dopátral toho, co a jak tam bylo uloženo," řekl Boháč. Podle něj bude nyní snahou zjistit, zda byl na místo navezen nějaký neoprávněný odpad a kdo je za jeho návoz odpovědný. "Úkolem vodoprávního úřadu bude říct, jaká výše kontaminace tam je a co to znamená pro všechny složky životního prostředí a pro zdraví obyvatel v okolí," podotkl Boháč.
Na základě těchto závěrů by měla být na daných městských pozemcích vytvořena analýza rizik. Díky ní pak bude zřejmé, jak je možné s územím dále nakládat a jak by mohla vypadat jeho sanace.
V lokalitě byla v minulosti pískovna, jejíž činnost byla ukončena na přelomu 60. a 70. let. Pískovny se po konci těžby často zavážely komunálním odpadem. Kdo je ale odpovědný za navezení odhaleného kontaminovaného odpadu, není zřejmé. Podle Boháče bude snahou zjistit historii území. "Budou se z archivu vytahovat jednotlivé dokumenty, aby bylo zřejmé, co tam bylo navezeno, případně jsme zkontrolovali, zda to odpovídalo tomu, co tam bylo povoleno," řekl Boháč. Upřesnil, že analýza rizik se bude dotýkat městských pozemků o rozloze zhruba 6000 metrů čtverečních.
