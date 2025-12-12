Polsko uhradilo 11 milionů za nelegální odpad v Bohumíně, oznámil Hladík
Odpad do objektu navezla ze sousedního Polska organizovaná zločinecká skupina a řadu let v místě zůstával. V areálu byl uložen v sudech a barelech, ale také v plastových kontejnerech. Při povodních byly ale některé obaly poškozeny, stejně jako palety, u nichž hrozilo jejich další zborcení. Odpad tak začal představovat větší riziko a kraj se rozhodl, že ho nechá na své náklady zlikvidovat.
Odvoz začal 6. ledna a zabral 15 pracovních dnů, odvezeno bylo 338 tun odpadu. Firma odpovědná za likvidační práce materiál vyvezla do spalovny nebezpečných odpadů. Hejtmanství už tehdy avizovalo, že bude o refundaci jednat s ministerstvem životního prostředí.
Dva nelegální sklady nebezpečného odpadu se v lednu 2019 našly v halách ve Starém Městě u Frýdku-Místku a právě v Bohumíně. Sklad ve Starém Městě, kam někdo navezl asi 650 tun odpadu, se podařilo vyprázdnit. Sanace tehdy stála zhruba osm milionů korun. V Bohumíně ale odpad zůstal. Radnice tehdy odmítla nést náklady na likvidaci cizího odpadu. Sklad ale byl stabilní a nehrozilo výrazné nebezpečí. Situace se změnila až po povodních.
Případem nelegálního uskladnění odpadu na dvou místech regionu se zabýval i speciální policejní tým, který spolupracoval s polskými kolegy. Pachatele se podařilo dopadnout i díky kamerovým záznamům bohumínské městské policie. Moravskoslezští policisté na začátku dubna 2019 zadrželi jednatřicetiletého muže z Opavska, který podle nich v regionu vytipovával vhodná místa k uložení odpadu. Organizátory trestné činnosti byli občané Polska, policisté tam zadrželi 15 lidí.
