Polsko uhradilo 11 milionů za nelegální odpad v Bohumíně, oznámil Hladík

12.12.2025 17:06 | BOHUMÍN (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Moravskoslezský kraj získal zpět 11 milionů korun, které vynaložil na likvidaci nelegálních odpadů z Polska uložených v Bohumíně na Karvinsku. Na síti X to uvedl ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL). Nebezpečné odpady byly v prostorách bývalého autosalonu uskladněny zhruba šest let a k jejich odstranění pomohly i loňské zářijové povodně.
 
"Dnes přišla skvělá zpráva pro Moravskoslezský kraj. Kraj obdržel všech 11 milionů korun za odstranění nelegálních polských odpadů z Bohumína. Polská strana je šest let odmítala odvézt a kraj je proto odstranil na vlastní náklady. Když jsem psal polské ministryni oficiální dopis, neměl jsem velkou naději, že to takhle dopadne," uvedl Hladík. Dodal, že české ministerstvo životního prostředí se na úhradě dohodlo s polským inspektorátem. "Jsem rád, že se podařilo vyřešit případ, který léta trápil lidi v regionu. Doufám, že už nic podobného nezažijeme znovu," napsal Hladík.

Odpad do objektu navezla ze sousedního Polska organizovaná zločinecká skupina a řadu let v místě zůstával. V areálu byl uložen v sudech a barelech, ale také v plastových kontejnerech. Při povodních byly ale některé obaly poškozeny, stejně jako palety, u nichž hrozilo jejich další zborcení. Odpad tak začal představovat větší riziko a kraj se rozhodl, že ho nechá na své náklady zlikvidovat.

Odvoz začal 6. ledna a zabral 15 pracovních dnů, odvezeno bylo 338 tun odpadu. Firma odpovědná za likvidační práce materiál vyvezla do spalovny nebezpečných odpadů. Hejtmanství už tehdy avizovalo, že bude o refundaci jednat s ministerstvem životního prostředí.

Dva nelegální sklady nebezpečného odpadu se v lednu 2019 našly v halách ve Starém Městě u Frýdku-Místku a právě v Bohumíně. Sklad ve Starém Městě, kam někdo navezl asi 650 tun odpadu, se podařilo vyprázdnit. Sanace tehdy stála zhruba osm milionů korun. V Bohumíně ale odpad zůstal. Radnice tehdy odmítla nést náklady na likvidaci cizího odpadu. Sklad ale byl stabilní a nehrozilo výrazné nebezpečí. Situace se změnila až po povodních.

Případem nelegálního uskladnění odpadu na dvou místech regionu se zabýval i speciální policejní tým, který spolupracoval s polskými kolegy. Pachatele se podařilo dopadnout i díky kamerovým záznamům bohumínské městské policie. Moravskoslezští policisté na začátku dubna 2019 zadrželi jednatřicetiletého muže z Opavska, který podle nich v regionu vytipovával vhodná místa k uložení odpadu. Organizátory trestné činnosti byli občané Polska, policisté tam zadrželi 15 lidí.

