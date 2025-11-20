Prostějov přispěje 2,2 milionu korun na čištění podzemních vod u Olšan
V první etapě činil příspěvek Prostějova milion korun. První fáze měla za cíl snížit kontaminaci podzemních vod o 25 procent, ve skutečnosti se ji odborníkům podařilo snížit o 39 procent. Hodnoty toxických látek ale stále překračují legislativní limity pro podzemní vody. "V rámci druhé etapy sanace budou provedeny práce zahrnující projektovou přípravu, vrtné a geodetické práce, aplikaci organického substrátu do vrtů, monitorovací činnost, regeneraci a likvidaci vrtů i závěrečné vyhodnocení," uvedla Župková.
Odborníci od roku 2019 udělali v okolí Olšan více než 300 hydrogeologických vrtů a aplikovali do nich syrovátku, díky níž lze výrazně snížit kontaminaci spodních vod toxickými látkami. Syrovátka slouží jako potrava pro bakterie, které se v podzemní vodě vyskytují a pomáhají odstraňovat kontaminaci. Průměrná hloubka vrtu je 30 metrů. Druhá etapa počítá s vybudováním dalších 15 vrtů o hloubce 25 až 35 metrů. "Po ukončení projektu bude 40 vrtů zachováno pro postasanační monitoring," podotkla Župková.
První etapa čištění podzemních vod mezi Olšany a Vrbátky skončila v roce 2023. Náklady činily 180 milionů korun, 85 procent pokryla dotace Státní fondu životního prostředí. Druhá fáze bude stát bezmála 116 milionů korun, samosprávy na ni získaly dotaci z operačního programu Životní prostředí. Na spolufinancováni se podílí Olomoucký kraj, Prostějov a obec Olšany.
