https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prostejov-prispeje-2-2-milionu-korun-na-cisteni-podzemnich-vod-u-olsan
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Prostějov přispěje 2,2 milionu korun na čištění podzemních vod u Olšan

20.11.2025 04:39 | PROSTĚJOV (ČTK)
Prostějovská radnice poskytne nedaleké obci Olšany příspěvek 2,2 milionu korun na další fázi čištění podzemních vod od toxických látek, které před lety unikly do půdy v areálu podniku Sigma Lutín. Odborníci se snaží vyčistit podzemní vody pomocí početných vrtů, do kterých vlévají syrovátku. Závěrečná fáze projektu je rozvržena na pět let a její dokončení je naplánováno na rok 2029. Dotaci schválili prostějovští radní a ještě ji projedná zastupitelstvo. ČTK to sdělila primátorova náměstkyně Marcela Župková (ANO).
 
Podzemní vody u Olšan znečistily chlorované uhlovodíky, které se v podniku Sigma Lutín dříve používaly jako rozpouštědlo. Lidem v okolních obcích odborníci proto doporučili, aby nepoužívali vodu ze svých studní ani k zalévání zahrad. Chlorované uhlovodíky navíc mohou ohrozit také zdroj vody pro desítky tisíc obyvatel Prostějova a okolí. Prostějovská radnice poroto na čištěni podzemních vod přispívá.

V první etapě činil příspěvek Prostějova milion korun. První fáze měla za cíl snížit kontaminaci podzemních vod o 25 procent, ve skutečnosti se ji odborníkům podařilo snížit o 39 procent. Hodnoty toxických látek ale stále překračují legislativní limity pro podzemní vody. "V rámci druhé etapy sanace budou provedeny práce zahrnující projektovou přípravu, vrtné a geodetické práce, aplikaci organického substrátu do vrtů, monitorovací činnost, regeneraci a likvidaci vrtů i závěrečné vyhodnocení," uvedla Župková.

Odborníci od roku 2019 udělali v okolí Olšan více než 300 hydrogeologických vrtů a aplikovali do nich syrovátku, díky níž lze výrazně snížit kontaminaci spodních vod toxickými látkami. Syrovátka slouží jako potrava pro bakterie, které se v podzemní vodě vyskytují a pomáhají odstraňovat kontaminaci. Průměrná hloubka vrtu je 30 metrů. Druhá etapa počítá s vybudováním dalších 15 vrtů o hloubce 25 až 35 metrů. "Po ukončení projektu bude 40 vrtů zachováno pro postasanační monitoring," podotkla Župková.

První etapa čištění podzemních vod mezi Olšany a Vrbátky skončila v roce 2023. Náklady činily 180 milionů korun, 85 procent pokryla dotace Státní fondu životního prostředí. Druhá fáze bude stát bezmála 116 milionů korun, samosprávy na ni získaly dotaci z operačního programu Životní prostředí. Na spolufinancováni se podílí Olomoucký kraj, Prostějov a obec Olšany.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
