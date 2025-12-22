Z areálu bývalé Tesly v Dolní Lipce by se mělo odstranit staré znečištění
"Sanaci řeší vlastník, společnost Seven-K. Do konce roku by chtěl vybrat firmu, která bude kontaminaci odstraňovat," řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Martin Vlasák. Pardubický kraj už v minulosti přispěl na průzkum znečištěné lokality.
Závod v Králíkách kdysi spadal pod podnik Tesla Holešovice. Soukromá firma odkoupila galvanovnu na pokovení patic pro žárovky a přestavěla linku na zinkování, později zavedla i niklování a povrchové úpravy hliníku.
Pardubický kraj už musel řešit sanace několika velkých znečištění. V Boru u Skutče na Chrudimsku dal zlikvidovat skládku průmyslových odmašťovadel a čisticích látek, v Hodoníně v témže okrese úložiště agrochemikálií. Kontaminace se už dostala do okolí a ohrožovala zdroje pitné vody. Celkové náklady na obě sanace dosáhly zhruba 130 milionů korun, které pocházely z fondů Evropské unie a peněz státu a kraje.
Rekultivace skládky u Lukavice na Chrudimsku stála hejtmanství 80 milionů korun, z čehož 68 milionů získalo od Státního fondu životního prostředí. Už předtím kraj musel nechat za 18 milionů korun vyčistit zamořený areál bývalé Tesly v Pardubicích a štolu bývalého dolu u Vranové Lhoty na Svitavsku, která byla zavezena 270 tunami nebezpečného odpadu. Nákladná byla i sanace areálu bývalé Transporty v Chrudimi, který byl zamořen chlorovanými uhlovodíky. Vyčištění území stálo 167 milionů, většinu pokryla dotace z Operačního programu životní prostředí, zbytek nákladů nesl Pardubický kraj. V poslední době byla s pomocí kraje vyčištěna lokalita bývalé chemické čistírny Na Vrtálně v Pardubicích.
