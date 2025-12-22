https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/z-arealu-byvale-tesly-v-dolni-lipce-by-se-melo-odstranit-stare-znecisteni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Z areálu bývalé Tesly v Dolní Lipce by se mělo odstranit staré znečištění

22.12.2025 14:07 | KRÁLÍKY (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Z areálu bývalé Tesly v Dolní Lipce, která je součástí města Králíky na Orlickoústecku, by se měla odstranit stará ekologická zátěž. V minulosti půdu a spodní vody kontaminovaly těžké kovy, například rtuť. Firma, která areál před lety koupila, získala na likvidaci znečištění státní dotaci více než 111 milionů korun, Pardubický kraj by měl ze svého rozpočtu přidat devět milionů korun.
 
Projekt se zaměřuje na revitalizaci dvou lokalit v areálu bývalé Tesly. Díky sanaci se území vyčistí a sníží se obsah škodlivých látek v povrchových vodách především v Králickém potoku a řece Tichá Orlice.

"Sanaci řeší vlastník, společnost Seven-K. Do konce roku by chtěl vybrat firmu, která bude kontaminaci odstraňovat," řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Martin Vlasák. Pardubický kraj už v minulosti přispěl na průzkum znečištěné lokality.

Závod v Králíkách kdysi spadal pod podnik Tesla Holešovice. Soukromá firma odkoupila galvanovnu na pokovení patic pro žárovky a přestavěla linku na zinkování, později zavedla i niklování a povrchové úpravy hliníku.

Pardubický kraj už musel řešit sanace několika velkých znečištění. V Boru u Skutče na Chrudimsku dal zlikvidovat skládku průmyslových odmašťovadel a čisticích látek, v Hodoníně v témže okrese úložiště agrochemikálií. Kontaminace se už dostala do okolí a ohrožovala zdroje pitné vody. Celkové náklady na obě sanace dosáhly zhruba 130 milionů korun, které pocházely z fondů Evropské unie a peněz státu a kraje.

Rekultivace skládky u Lukavice na Chrudimsku stála hejtmanství 80 milionů korun, z čehož 68 milionů získalo od Státního fondu životního prostředí. Už předtím kraj musel nechat za 18 milionů korun vyčistit zamořený areál bývalé Tesly v Pardubicích a štolu bývalého dolu u Vranové Lhoty na Svitavsku, která byla zavezena 270 tunami nebezpečného odpadu. Nákladná byla i sanace areálu bývalé Transporty v Chrudimi, který byl zamořen chlorovanými uhlovodíky. Vyčištění území stálo 167 milionů, většinu pokryla dotace z Operačního programu životní prostředí, zbytek nákladů nesl Pardubický kraj. V poslední době byla s pomocí kraje vyčištěna lokalita bývalé chemické čistírny Na Vrtálně v Pardubicích.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Sudy Foto: Depositphotos Polsko uhradilo 11 milionů za nelegální odpad v Bohumíně, oznámil Hladík Bagr Foto: Depositphotos Rožnovské Valašské muzeum v přírodě dokončilo stabilizaci bývalé skládky Ilutrační foto: Kecko Flickr Prostějov přispěje 2,2 milionu korun na čištění podzemních vod u Olšan

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist