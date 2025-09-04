https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/gibs-policiste-kteri-zastrelili-lva-v-zooparku-ve-zvoli-nespachali-trestny-cin
GIBS: Policisté,kteří zastřelili lva v zooparku ve Zvoli, nespáchali trestný čin

4.9.2025 20:23 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | pcarrick777 / pixabay.com
Policisté, kteří v zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy minulý měsíc zastřelili lva na útěku, nespáchali podle Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) trestný čin. České televizi to sdělila mluvčí inspekce Andrea Štorchová. Případ se stal 9. srpna. Lev se zřejmě podhrabal a utekl z klece. Následně se pohyboval po pozemku a zranil ošetřovatele. Policisté, kteří dorazili na místo, zvíře zastřelili.
 
Případ policie prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který by majiteli hrozily až dva roky vězení. Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení. Nedávný útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy.

Nezisková organizace Ústav ochrany zvířat a welfare již dříve uvedla, že podala podnět GIBS kvůli prošetření postupu policie. Z dostupných informací podle ochránců zvířat není zjevné, že pohyb lva v uzavřeném areálu zooparku představoval ohrožení života nebo zdraví osob. Šelma tak nemusela být usmrcena, protože s největší pravděpodobností byl možný odchyt, míní organizace.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
