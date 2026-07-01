Globální teploty hladiny moře překonaly rekordy z minulých let, uvádí Copernicus
Nový globální rekord teploty mořské hladiny pro dané roční období se dal očekávat vzhledem k nástupu klimatického jevu El Niňo v rovníkovém Pacifiku, o němž na začátku června informovala Světová meteorologická organizace (WMO). Jeho předzvěstí byly také neobvykle vysoké teploty mořské hladiny pozorované v posledních měsících v několika oceánských oblastech, uvedla služba Copernicus.
Očekává se, že tento rekord bude mít dopady jak na povětrnostní podmínky, globální klima, tak i na mořské ekosystémy. Vyšší teploty oceánu mají dalekosáhlé dopady; udržují atmosféru déle teplou, dodávají bouřím další energii a zvyšují odpařování, čímž zvyšují riziko extrémních srážek a povodní. Oteplování oceánů také přispívá ke zvyšování hladiny moře a tání ledu a zatěžuje mořské ekosystémy.
Vyšší teploty mořské hladiny rovněž souvisejí s častějšími a intenzivnějšími mořskými vlnami veder - obdobími neobvykle vysokých teplot oceánu, které narušují ekosystémy a rybolov, ovlivňují pobřežní ekonomiky a mohou také zesilovat extrémní vedra na přilehlých pevninských oblastech.
Kromě toho je jev El Niňo zdrojem tepla pro atmosféru, což zvyšuje globální teplotu a mění povětrnostní podmínky po celém světě.
V uplynulých třech letech byla globální teplota oceánu mimo polární oblasti (mezi 60. stupněm severní a 60. stupněm jižní šířky) o 0,35 až 0,73 stupně Celsia vyšší než dlouhodobý průměr a v červnu tyto anomálie dosáhly pro dané roční období rekordně vysokých hodnot.
Služba programu Copernicus v oblasti změny klimatu, kterou provozuje Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF), a CMEMS, již provozuje Mercator Ocean International, společně oznámily, že globální oceán s výjimkou polárních oblastí zaznamenal pro toto roční období bezprecedentní úroveň oteplení. To odráží jednak měnící se klima, tak nástup jevu El Niňo, jehož síla, podle souboru sezónních předpovědních modelů C3S pravděpodobně dosáhne úrovní, jaké jsme již desítky let nezažili.
"Současné podmínky by mohly naznačovat začátek nové fáze, která nás opět zavede na nezmapované území. S teplotami oceánů na těchto úrovních a jevem El Niňo na obzoru budeme v nadcházejících měsících pravděpodobně svědky překonávání dalších teplotních rekordů," uvedl v tiskovém prohlášení Carlo Buontempo, ředitel služby programu Copernicus v oblasti změny klimatu v ECMWF.
reklama