Greenpeace ČR kritizuje vládu, že nepodpořila rezoluci OSN o ochraně klimatu

22.5.2026 01:58 (ČTK)
Za ostudu a politickou chybu označila ekologická organizace Greenpeace ČR nepodpoření rezoluce Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu Českou republikou. V tiskové zprávě to uvedl vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican. Česká republika s rezolucí nesouhlasila jako jediný stát EU a při středečním hlasování se zdržela. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora (ICJ), podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků.
 
Ministerstvo zahraničí ČTK sdělilo, že pozice ČR odpovídá programovému prohlášení vlády. "Klimatická politika bude pragmatická, opřená o vědecké poznatky a respekt k vlastnickým právům. Nesmí se stát nástrojem byrokracie ani omezování svobod. Nové (evropské) klimatické cíle považujeme za nerealistické a ekonomicky likvidační," citoval úřad část programového prohlášení. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) na dotaz ČTK uvedlo, že o pozici rozhoduje česká diplomacie.

Greenpeace ČR považuje stanovisko české vlády za další důkaz popírání klimatické krize. "Dosud to bylo doménou Motoristů, ale teď už se to stává politikou celé vlády. Projevuje se to doma, kde MŽP dostalo na letošní rok výrazně seškrtaný rozpočet, a teď i navenek v mezinárodním prostředí," uvedl Bican. Rozpočet MŽP pro letošní rok činí zhruba 20,4 miliardy Kč, tedy o přibližně 906,4 milionu Kč méně než loni, kdy byl 21,33 miliardy Kč.

Česká republika podle organizace stanoviskem v OSN opustila společenství států Evropské unie a přidala se k ropným zemím, čímž výrazně poškodila svou pověst. "Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl co nejdříve odpovědět, zda se skutečně jedná o nový směr jeho vlády a zda v ní mají hlavní slovo Motoristé. Pokud ano, odpovědnost za výsledné škody ponese především on: protože to on je vzal do vlády a dosadil do čela klíčových resortů," řekl Bican.

Valné shromáždění OSN po několikaměsíční debatě podpořilo závěry ICJ. Pro rezoluci hlasovalo 141 států. Bělorusko, Írán, Izrael, Jemen, Libérie, Rusko, Saúdská Arábie a Spojené státy hlasovaly proti. Česká republika se připojila k 27 státům, mezi kterými jsou významní producenti ropy a plynu jako Katar, Bahrajn, Kazachstán či Kuvajt, a hlasování se zdržela.

ICJ ve svém stanovisku rovněž tvrdil, že za určitých podmínek by bylo možné žádat po státech, které neplnění své klimatické závazky, odškodnění a kompenzace. Podle agentury AFP z rezoluce po vyjednávání vypadl návrh na zřízení mezinárodního registru škod způsobených neplněním klimatických závazků, který měl shromažďovat poznatky použitelné při sporech o odškodnění.

Na druhou stranu ale rezoluce podpořila možnost, aby státy, které změny klimatu výrazně poškozují, mohly vést se státy, které neplní své klimatické závazky, spory o odškodnění. Rezoluce státy také vyzývá, aby plnily své mezinárodní závazky a usilovaly o to, aby nárůst teplot do konce století nepřesáhl 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou.

SV

Slavomil Vinkler

22.5.2026 05:12
Z článku není patrno, zda je česko lépe stíhatelné když by podpořilo nebo naopak nepodpořilo
Jaroslav Řezáč

22.5.2026 05:58
vláda měla právo rozhodnout jak rozhodla a to je demokracie, to, že se to Greenpeace nelíbí je jeho problém.
Ostatně, kdyby tam o tom nehlasovali vůbec, tak by to bylo stejné, jako když o tom hlasovali.
ss

smějící se bestie

22.5.2026 06:18 Reaguje na Jaroslav Řezáč
TS

Tonda Selektoda

22.5.2026 06:31
Co jiného lze čekat od politické neziskovky, placené ze zahraničí?
pk

pepa knotek

22.5.2026 07:37
U greenpeace si někdo myslí, že koloniální správci české kotliny můžou hlasovat proti zájmům Izraele a USA ? Jsou úplně mimo.
RV

Richard Vacek

22.5.2026 07:53
Proč by vláda měla podpořit něco, co zhorší pozici Česka? Jakou výhodu bychom měli z toho, kdybychom umožnili zahraničním právníkům pohodlný život?
