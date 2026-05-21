https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/exkurze-pro-stredni-skoly-po-modro-zelenych-opatrenich-v-centru-mesta
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Exkurze pro střední školy po modro-zelených opatřeních v centru města

21.5.2026 16:27 | PRAHA (Ekolist.cz) | Michaela Koucká
Polyfunkční budovy Drn.
Polyfunkční budovy Drn.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Michaela Koucká
Hlavní město Praha připravilo pro pražské středoškoláky exkurze po opatřeních ve veřejném prostoru, které přispívají k lepší adaptaci města na změnu klimatu.
 
Odborník na modro-zelenou infrastrukturu a městské hospodaření s dešťovou vodou provede studenty po dvou různých realizacích, a to jednu v uličním prostoru a jednu na vybrané budově. Ukáže dětem, jak pracovat s termovizní kamerou, jak různé povrchy ovlivňují jejich tepelný komfort a pobytovou kvalitu.

V letošním roce v období květen až listopad se uskuteční celkem 15 exkurzí, každá pro minimálně 8 a maximálně 30 studentů. Exkurze jsou zdarma, stačí se včas přihlásit.

Smetanovo nábřeží.
Smetanovo nábřeží.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Michaela Koucká

Dle dostupnosti míst v domluveném termínu uvidí studenti:

      - Zasakovací rýhu a nové stromořadí na Smetanově nábřeží (Praha 1),

      - Intenzivní zelenou střechu na polyfunkční budově Drn v ulici Národní (Praha 1),

      - Klimaticky odolné stromy s novou technologií výsadby na Strossmayerově náměstí (Praha 7),

      - Zelené pobytové terasy na střechách Křižíkových pavilonů (Praha 7).

Přihlášení na exkurzi pro studenty zdarma probíhá e-mailem na michaela.koucka@praha.eu. Napište preferovaný termín i čas exkurze a počet studentů. Počet realizovaných exkurzí je omezen, školy mají přednost dle pořadí přihlášení.

reklama
 
Michaela Koucká
tisknout poslat
Dále čtěte |
Konference Bold Future: Jak přestat hrát ruletu s cenami energií a postavit si vlastní energetickou nezávislost Muž a žena před mapou oteplujícího se světa Foto: Depositphotos Greenpeace ČR kritizuje vládu, že nepodpořila rezoluci OSN o ochraně klimatu Sídlo Organizace Spojených národů Foto: Depositphotos ČR se jako jediný stát EU zdržela v hlasování o rezoluci OSN o právním závazku v ochraně klimatu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist