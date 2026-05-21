Exkurze pro střední školy po modro-zelených opatřeních v centru města
21.5.2026 16:27 | PRAHA (Ekolist.cz) | Michaela Koucká
Polyfunkční budovy Drn.
V letošním roce v období květen až listopad se uskuteční celkem 15 exkurzí, každá pro minimálně 8 a maximálně 30 studentů. Exkurze jsou zdarma, stačí se včas přihlásit.
Smetanovo nábřeží.
Dle dostupnosti míst v domluveném termínu uvidí studenti:
- Zasakovací rýhu a nové stromořadí na Smetanově nábřeží (Praha 1),
- Intenzivní zelenou střechu na polyfunkční budově Drn v ulici Národní (Praha 1),
- Klimaticky odolné stromy s novou technologií výsadby na Strossmayerově náměstí (Praha 7),
- Zelené pobytové terasy na střechách Křižíkových pavilonů (Praha 7).
Přihlášení na exkurzi pro studenty zdarma probíhá e-mailem na michaela.koucka@praha.eu. Napište preferovaný termín i čas exkurze a počet studentů. Počet realizovaných exkurzí je omezen, školy mají přednost dle pořadí přihlášení.
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk